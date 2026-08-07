Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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07.08.2026 09:13:00
Börse: Dax mit neuem Rekordhoch, SpaceX-Aktie hebt ab, Nasdaq im Plus
Daimler TruckTrotz steigender Ölpreise legt der Dax leicht zu und bleibt knapp unter seinem Rekordhoch. Die Aktie von Daimler Truck fällt kräftig, Munich Re verbucht dagegen Kursgewinne. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
43.52 CHF -3.81%
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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07.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
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07.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag kaum verändert (finanzen.ch)
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07.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagvormittag südwärts (finanzen.ch)
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07.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
|Daimler Truck plant Bau einer neuen Lkw-Produktion in den USA (Dow Jones)
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06.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
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06.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)