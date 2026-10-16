Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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16.10.2026 09:11:00
Börse: Dax mit Kursgewinnen trotz Zinssorgen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Erholung - Aixtron und Nordex liefern (Dow Jones)
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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