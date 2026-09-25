HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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25.09.2026 09:22:00
Börse: Dax im Plus, Evonik-Aktie mit Kursrallye, Banken-Titel ziehen an
HelloFreshIran hat den USA offenbar einen neuen Vorschlag für die Wiederaufnahme von Verhandlungen unterbreitet. Das sorgt für eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen und stützt auch den Dax. Im Fokus stehen die Papiere von Hellofresh, die kräftig nachgeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
2.12 CHF -12.01%
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu HelloFresh
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25.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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25.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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25.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
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25.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Fester - Hellofresh brechen nach Gewinnwarnung ein (Dow Jones)
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25.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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24.09.26
|EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
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24.09.26
|EQS-Adhoc: HelloFresh SE expects revenue for Q3 2026 below market expectations and adjusts outlook for the financial year 2026 (EQS Group)
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)