NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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09.10.2026 09:07:00
Börse: Dax im Plus, Aktien von Deutscher Telekom, Nvidia und Intel mit Verlusten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
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08.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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08.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
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08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
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|DZ BANK
|27.08.26
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|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|18.03.26
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|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.