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25.11.2026 09:20:00
Börse: Dax hält 25.000-Punkte-Marke, Mercedes, VW und BMW gefragt, Techwerte unter Verkaufsdruck
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
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