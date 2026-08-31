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31.08.2026 08:55:00
Börse: Dax fällt zurück, Ölpreis steigt nach neuen US-Angriffen
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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