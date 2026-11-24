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24.11.2026 08:55:00
Börse: Dax baut Verluste aus, Kurssturz bei Aurubis
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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23.11.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
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|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
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|13.11.26
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|16.11.26
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|13.11.26
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|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.