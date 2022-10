SMI startet höher -- DAX zu Börsenstart freundlich -- SMI Asiatische Börsen uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich am Montag zu Handelsstart positive Vorzeichen.

Der SMI eröffnet im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Nach der starken Vorwoche dürfte damit auch im gesamten Monat Oktober ein klares Plus resultieren. Allenfalls könnte es gar gelingen, den Monatsverlust des Leitindex SMI im September von über 5 Prozent praktisch gänzlich wieder aufzuholen. Rückenwind kommt zum Wochenstart von den erneut sehr positiven Vorgaben aus den USA vom Freitagabend, wo sowohl der Dow Jones als auch der NASDAQ mit Unterstützung der gesunkenen Renditen für Staatsanleihen klar über 2 Prozent zugelegt hatten.

Ob der starke Oktober bereits das Ende der Baisse signalisiert, bliebt vorerst offen. Verschiedene Marktteilnehmer bleiben diesbezüglich skeptisch. In einem Marktkommentar der Credit Suisse etwa heisst es, dass die Abwärtsrisiken trotz der jüngsten Erholung weiter Bestand hätten, da sich die Wachstumsdynamik verlangsamt habe und die Zinsen weiter stiegen. Die jüngsten Unternehmensergebnisse deuteten zudem auf Abwärtsrisiken bei den Gewinnschätzungen hin. Die Bank bleibt deshalb in Aktien untergewichtet.

Auch heute steht wieder die Bilanzsaison im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am Montag gewinnt der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt leicht an Punkten.

Der DAX startet 0,08 Prozent höher bei 13'254,31 Einheiten.

Am Ende eines bisher starken Monats Oktober winken im Dax weitere Kursgewinne. Damit würde der DAX einen weiteren Höchststand seit Mitte September erklimmen, und weiter auf das damalige Zwischenhoch von 13'564 Punkten zusteuern. Bislang hat sich der DAX im Oktober um gut 9 Prozent erholt, nachdem er in den letzten Handelstagen im September noch auf das tiefste Niveau seit fast zwei Jahren abgesackt war. Anders als in den wichtigsten US-Indizes gab es Mitte Oktober kein weiteres Tief mehr. In den vergangenen drei Wochen rasten Dow Jones und S&P 500 dann aber mit fast 15 Prozent Plus und rund 12 Prozent voran.

Im Blick stehen auch in dieser Woche neben den Quartalszahlen die in dieser Woche anstehenden Sitzungen der Notenbanken in den USA und Grossbritannien.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag steil bergauf.

Der Dow Jones verbuchte am letzten Handelstag der Woche einen Tagesgewinn von 2,59 Prozent und schloss auf 32'861,80 Punkten. Nach verhaltenem Start legte der technologielastige NASDAQ Composite um 2,87 Prozent auf 11'102,45 Zähler zu.

Im Fokus standen Berichtsunternehmen, deren Ergebnisse überwiegend freundlich ausgefallen waren. Mehr als ein Wermutstropfen war dabei Amazon. Ein enttäuschender Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft des Einzelhändlers hat die Herausforderungen aufgezeigt, denen selbst die grössten Unternehmen gegenüberstehen. Amazon berichtete am Donnerstag nachbörslich wie auch Apple, die besser abschnitt. Apple hat einen Rekordumsatz erzielt, wenn auch der iPhone-Umsatz etwas unter den Erwartungen blieb. Amazon sackten um 6,8 Prozent ab, während Apple 7,6 Prozent zulegten. An den Tagen zuvor hatten Meta, Alphabet und Microsoft mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet.

Die Ergebniszahlen der grossen Technologieunternehmen werden genau beobachtet, da sie ein Indikator für das Wirtschaftswachstum und die Stärke der Verbraucher sind - zusätzlich zu der Tatsache, dass die Aktien dieser Unternehmen in den Nasdaq-Indizes und im S&P-500 stark gewichtet sind.

Neue Konjunkturdaten wurden ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen. So zeugten die im September etwas stärker als erwartet gestiegenen persönlichen Ausgaben von der ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner - und dies trotz der hohen Inflation. Doch auch hier gab es leichte Entspannungssignale. Der PCE-Preisindex sei geringfügig niedriger ausgefallen als erwartet, hiess es von einigen Marktteilnehmern. Und der Anstieg der Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal erwartungsgemäss leicht abgeschwächt. Der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung ist im Oktober etwas stärker gestiegen als prognostiziert, wobei allerdings auch die Inflationserwartungen stiegen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio stieg der Nikkei letztlich um 1,78 Prozent auf 27'587,46 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zeitweise 0,77 Prozent auf 2'893,48 Stellen. In Hongkong gibt der Hang Seng währenddessen 0,96 Prozent auf 14'720,29 Zähler nach (8.45 Uhr MEZ).

Die Märkte der Region folgen der Wall Street nach oben, wo vor allem gute Nachrichten von der Bilanzsaison am Freitag den Kursen Auftrieb gegeben hatten. Auch setzen die Anleger in den USA darauf, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte, nachdem US-Konjunkturdaten einen nachlassenden Inflationsdruck angedeutet hatten. Lediglich in China dämpft ein schwacher Einkaufsmanagerindex die Kauflaune.

