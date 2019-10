SMI gibt etwas ab -- DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain. Der DAX präsentiert sich etwas schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag ohne gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag leicht in der Verlustzone.

Der Leitindex SMI eröffnete marginale 0,08 Prozent höher bei 10'263,46 Punkten und konnte zunächst etwas klettern, drehte anschliessend aber ins Minus. Dieses kann er im Verlauf aber wieder etwas eindämmen.

Der Nebenwertindex SLI startete nahezu unverändert bei 1'571,37 Zählern und verbucht aktuell Verluste. Der SPI wies derweil zum Ertönen der Startglocke ein kleines Plus von 0,08 Prozent aus und zeigt sich inzwischen ebenfalls leichter.

Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Donnerstag nach einem freundlichen Start den Rückzug an. "China hat die Party verdorben", sagt ein Händler und verweist auf eine "Bloomberg-Mitteilung", wonach eine baldige Einigung im US-chinesischen Handelsstreit in die Ferne gerückt sein dürfte. Wie die Nachrichtenagentur aus Verhandlungskreisen im Handelsstreit erfuhr, bezweifelt China, dass unter dem US-Präsidenten Donald Trump eine langfristige Einigung mit den USA zu erzielen sei.

Diese Meldung habe den eigentlich positiven Einfluss der Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag ein wenig relativiert, heisst es am Markt. Das Fed hatte wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt und eine Zinspause signalisiert. Nach den Neuigkeiten aus China werde es wohl nicht lange dauern, bis erneut Zinssenkungsspekulationen aufkeimen, mit denen die Wirtschaft vor einem Abschwung bewahrt werden soll, sagt ein Händler.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien der Firmen, die ihren Zwischenbericht veröffentlicht haben, darunter Geberit. Der Sanitärtechnikonzern habe einmal mehr geliefert, heisst es am Markt. Beim Gewinn übertraf die Gruppe gar die Erwartungen. Auch Telekomkonzern Swisscom legte zahlen vor: Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten einen Reingewinn von 1,18 Milliarden Franken verbucht. Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber dennoch mehr als die Analysten geschätzt hatten. Dagegen enttäuschte Swiss Re die Anleger. Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten zwar die Erwartungen der Analysten erreicht. Weil die weltweite Nummer 2 der Branche aber unter anderem erneut hohe Kosten für Katastrophen schultern muss, soll der zweite Teil des Aktienrückkaufs nicht durchführen. "Das stösst den Anlegern sauer auf", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Der DAX wies zum Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,21 Prozent bei 12'937,59 Punkten aus, zuletzt bewegt er sich aber leicht im Minus.

Ein Stimmungsdämpfer aus China hat den DAX am Donnerstag nach moderaten Anfangsgewinnen etwas ins Minus gedrückt. Gegen Mittag verlor der deutsche - im frühen Handel hatte er noch zurückhaltenden Aussagen der US-Notenbank Fed getrotzt.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Verhandlungskreisen im Handelsstreit erfuhr, bezweifelt China, dass unter US-Präsident Donald Trump eine langfristige Einigung mit den USA zu erzielen sei. Am frühen Morgen hatte schon der staatliche Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie gezeigt, wie sehr diese unter den Spannungen beider Länder leidet. Der für Meldungen zum Handelsstreit sehr sensible DAX gilt bei Charttechnikern angesichts der jüngsten Rally ohnehin als anfällig für Rückschläge. Für den heute endenden Monat Oktober steuert er immer noch auf ein sattes Plus von rund dreieinhalb Prozent zu.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. Notenbankpräsident Jerome Powell nannte als Bedingung, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.

WALL STREET

Der US-amerikanische Aktienmarkt konnte letztlich Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones blieb nach einem kaum bewegten Start nahe der Nulllinie. Zum Handelsende konnte er sich jedoch auf grünes Terrain vorarbeiten und schloss 0,43 Prozent höher bei 27'186,69 Einheiten. Auch der NASDAQ Composite kam zunächst kaum vom Fleck. Er legte zur Schlussglocke dann jedoch 0,33 Prozent auf 8'303,98 Punkte zu.

Wie im Vorfeld erwartet wurde, hat die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Nachbörslich stand noch der Quartalsbericht von Apple an, der mittlerweile eine Art Konjunkturbarometer ist, stehen zwei mutmasslich richtungweisende Ereignisse bevor. Im Vorfeld halten sich viele Akteure bedeckt.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Japan verbuchte der Nikkei zum Handelsende ein Plus von 0,37 Prozent auf 22'927,04 Punkte.

Der Shanghai Composite verlor derweil 0,35 Prozent auf 2'929,06 Zähler. Derweil gewann der Hang Seng in Hongkong 0,90 Prozent auf 26'906,72 Einheiten.

An den asiatischen Börsen haben am Donnerstag die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch wie erwartet die Zinsen gesenkt hatte. Erleichtert reagierten die Anleger auch darauf, dass China und die USA ihre Handelsgespräche wie geplant fortsetzen wollen. Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten lasteten allerdings auf der Börse in Shanghai.

In Hongkong war die Hong Kong Monetary Authority, de facto die Zentralbank der Sonderverwaltungszone, dem Beispiel der Fed gefolgt und hatte ebenfalls die Zinsen gesenkt.

Die US-Notenbank senkte den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte, deutete aber an, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie nun eine Pause einlegen will. Nach den Worten von Fed-Chef Jerome Powell ist die Geldpolitik in der aktuellen Wirtschaftslage angemessen.

Derweil teilte das chinesische Handelsministerium mit, dass die Gespräche mit den USA zur Beilegung des Handelsstreits fortgeführt würden, trotz der Absage des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfels in Chile. Es war erwartet worden, dass Washington und Peking auf dem Gipfel ein Teilabkommen schliessen würden.

Die Zeit dafür drängt, denn der Handelsstreit hinterlässt Spuren in der chinesischen Wirtschaft. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China sank im Oktober überraschend auf 49,3 Punkte und entfernte sich damit weiter nach unten von der Expansionsschwelle. Auch der Index für den Dienstleistungssektor ging zurück, blieb mit 52,8 Punkten aber über der Marke von 50, die eine Expansion anzeigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires