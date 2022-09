Inflationsdaten im Fokus: Wall Street beendet Handel in Rot -- SMI zu Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch nicht in der Gewinnzone halten.

Der SMI bewegte sich am Nachmittag leicht über seinem Vortagesschlusskurs, ging dann aber mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 10'855,03 Punkten aus der Sitzung.

Die Nebenwertindizes folgten der Tendenz des Leitindex. Der SLI ging 0,16 Prozent niedriger bei 1'660,11 Einheiten aus der Sitzung, während der SPI mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 14'019,04 Zählern schloss.

Die Stimmung war weiterhin trübe und von Vorsicht geprägt. Denn die Angst vor einem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine Rezession halte an. Belastet wurde der Markt zudem von der anhaltend hohen Teuerung. In der Eurozone hatte diese im August den Rekordwert von 9,1 Prozent erreicht. Dies heizte die Zinsängste an, hiess es am Markt. Nun werde die Europäische Zentralbank (EZB) wohl nicht darum herum kommen, die Zinsen um 0,75 und nicht nur um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, meinten manche Marktteilnehmer.

Wegen der Inflations- und Zinssorgen seien die Marktteilnehmer nervös und verunsichert. Sie suchten nach neuen Hinweisen zur Wirtschaftsentwicklung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verblieb nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel in der Verlustzone.

Der DAX eröffnete die Sitzung stärker, zeigte sich anschliessend jedoch in Rot, unterbrochen von mehreren Ausflüge an und über die Nulllinie. Zur Schlussglocke stand ein Minus von 0,97 Prozent auf 12'834,96 Punkte an der Tafel.

Die 13'000 Punkte blieben für den DAX zur Wochenmitte eine hohe Hürde. Am Vortag schon hatte er es nicht geschafft, die runde Marke nachhaltig zu überwinden. Nun startete er mit zunächst erreichten 13'020 Zählern einen neuen Versuch, der aber nur von kurzer Dauer war. Die Zinssorgen der Anleger blieben präsent.

Steigende Zinsen und Wirtschaftssorgen waren für Kursgewinne am Aktienmarkt keine guten Voraussetzungen.

Die Experten der ING Bank sprachen davon, dass vor allem ein überraschend hoher Anstieg der Warenpreise eine grosse Sorge seien. Dies nähre die Bedenken, dass Zweitrundeneffekte einen längeren Kostenanstieg nach sich zögen. "Während sich die Wirtschaft rapide verlangsamt oder vielleicht sogar schon schrumpft, stellt sich nun die Frage, wie stark die EZB auf die Bremse tritt", sagte der ING-Ökonom Bert Colijn. Von der Europäischen Zentralbank wird in der kommenden Woche ein deutlicher Zinsschritt erwartet.

WALL STREET

Die US-Märkte blieben auch am Mittwoch in einer angeschlagenen Verfassung.

Der Dow Jones begann den Börsentag zwar etwas höher, im weiteren Verlauf bewegte sich der Index jedoch in der Verlustzone. Letztlich gab er dann 0,88 Prozent auf 31'511,09 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite legte einen freundlichen Handelsauftakt hin, anschliessend musste er seine Gewinne jedoch wieder abgeben und beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 11'816,20 Punkten.

Die US-Börsen sind am Mittwoch nach einer bereits dreitägigen Talfahrt etwas weiter abgerutscht. Für den Monat August zeichnet sich damit ein tristes Bild ab, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war. Auslöser der zuletzt stark eingetrübten Börsenstimmung war, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte am vergangenen Freitag auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte. Die Anleger sorgen sich seither vor allem darüber, dass ein striktes geldpolitisches Handeln der US-Notenbank zu einer Rezession führen könnte. Allerdings: Eine dauerhaft hohe Inflation wäre noch schädlicher für die Wirtschaft.

ASIEN

Zur Wochenmitte dominierten an den Börsen in Asien die negativen Vorzeichen.

In Tokio gab der Nikkei letztlich um 0,37 Prozent auf 28'091,53 Punkte nach.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verlor derweil 0,78 Prozent auf 3'202,14 Zähler. An der Börse in Hongkong notierte der Hang Seng zum Handelsende marginale 0,03 Prozent höher bei 19'954,39 Einheiten.

Belastend wirkten in der ganzen Region negative Vorgaben der US-Börsen. An der Wall Street hatte die Erwartung aggressiver Zinserhöhungen der US-Notenbank die Kurse gedrückt. Besonders deutlich ging es in Schanghai nach unten. Neuerliche pandemiebedingte Lockdowns und schwache Einkaufsmanagerindizes wecken Befürchtungen, dass die chinesische Wirtschaft in eine Rezession abrutschen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires