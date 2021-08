Wall Street vorbörslich wenig bewegt -- SMI etwas tiefer -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag auf rotem Terrain.

Der SMI startete 0,17 Prozent stärker bei 12'457,44 Punkten in den Dienstagshandel, muss im Verlauf die Gewinne aber wieder abgeben und fällt auf rotes Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen 0,1 Prozent höher bei 2'025,34 Zählern respektive 0,2 Prozent fester bei 16'036,51 Indexeinheiten in den Handel und folgen anschliessend der Tendenz des Leitindex.

"Man staunt, wie robust die Märkte sind", kommentiert dies ein Händler. Denn eigentlich gebe es derzeit keine starken positiven Impulse. Neue Makrodaten seien Mangelware. Und die Berichtsaison, welche sehr positiv überrascht habe, neige sich dem Ende zu. Ihn würde daher nicht überraschen, wenn "wir nun in eine etwas volatilere Phase kommen".

Nächster Fixpunkt ist laut Börsianern der US-Arbeitsmarktbericht vom nächsten Freitag. "Gibt es dann eine weitere positive Überraschung, wird das Fed im laufenden Jahr wohl nicht um eine gewisse Straffung der Geldpolitik herumkommen", fasst einer die Stimmung zusammen. Ein sehr positiver Arbeitsmarktbericht könnte also an den Aktienmärkten für etwas Gegenwind sorgen. Im Tagesverlauf stehen auch noch einige Konjunkturdaten auf der Agenda, etwa der Chicago-PMI und Angaben zum US-Konsumentenvertrauen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung am zweiten Handelstag der Woche 0,26 Prozent im Plus bei 15'929,26 Punkten und hielt sich zunächst in der Gewinnzone, dabei überstieg er die Marke von 16'000 Punkten. Im weiteren Verlauf musste der Leitindex seine Gewinne jedoch wieder abgeben und notiert auf rotem Terrain.

Als entscheidendes Signal für die Aktienmärkte machte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vom Freitag aus. Demnach dürfte die US-Notenbank zwar die Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. "Mit dieser Beruhigungspille ist seitdem ein wahrer Kaufrausch bei Aktien ausgebrochen", schrieb der Experte mit Blick auf die Kursrekorde an der Wall Street. Auch auf europäischer Seite gab es am Dienstag einen Hinweis auf eine mögliche Reduzierung der Pandemie-Hilfen der Europäischen Zentralbank, was die Anleger weiter verunsicherte.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street werden am Dienstag eher zurückhaltend erwartet.

Der Dow Jones zeigt sich kurz vor dem Ertönen der Startglocke knapp unterhalb seines Vortagesniveaus. Der NASDAQ Composite wird ebenfalls nur wenig bewegt erwartet.

Übergeordnet stützt immer noch das billige Zentralbankgeld. Erst am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem Auftritt in Jackson Hole signalisiert, dass es die Fed nicht eilig habe, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus schürt zwar Konjunktursorgen, lenkt zugleich aber die Blicke der Anleger am Aktienmarkt wieder auf die Nutzniesser der vorigen Pandemiewellen. Dies sind vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor, deren Aktien zwischenzeitlich unter dem Anstieg der Marktzinsen gelitten hatten, nun aber davon profitieren könnten, dass die Menschen wieder mehr Zeit zu Hause verbringen.

Mit Sorge beobachten Investoren hingegen den Hurrikan Ida, der einen volkswirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 16 Milliarden Dollar verursachen könnte, wie Joe Brusuelas, Chefvolkswirt bei RSM US, sagt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag stärker.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 1,08 Prozent auf 28'089,54 Indexpunkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite derweil um 0,45 Prozent auf 3'543,94 Zähler hoch. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,33 Prozent auf 25'878,99 Einheiten zu.

Mit Aufschlägen haben am Dienstag die Börsen in Asien den Handel beendet. Auch die lange Zeit im Minus liegenden Börsen in Shanghai und Hongkong drehten im späten Handel ins Plus und schüttelten schwache chinesische Konjunkturdaten ab. Zunächst hatten schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im August die Indizes belastet. Letzterer war sogar unter die Expansionsschwelle gerutscht.

In Hongkong sorgten daneben weitere Regulierungen für Druck auf die Technologie-Werte. Nachdem Peking zuletzt die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wollte, gab es jetzt neue Bestimmungen für die Nutzung von Internetspielen. Ein Massnahmenkatalog sieht vor, dass die Anbieter von Online-Spielen diese Jugendlichen nur noch von Freitag bis Sonntag für jeweils eine Stunde zugänglich machen dürfen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires