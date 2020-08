Wall Street vorbörslich leicht im Plus -- SMI stärker -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Minus

A A Drucken

Die US-Börsen notieren am Montag vor Handelsbeginn etwas fester. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt ist ein freundlicher Handelstag gestartet. Für die Börsen in Fernost ging es zum Start der neuen Woche vor allem nach unten.

SCHWEIZ An der heimischen Börse geht es am Montag ins Plus. Der Leitindex SMI zeigte sich zum Handelsstart mit grünen Vorzeichen und klettert im Handelsverlauf weiter. Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI steigen zum Wochenstart ebenfalls ins Plus. Nach zwei schwachen Tagen vor dem Wochenende zeigt der SMI zum Beginn der neuen Woche nun wieder sein freundliches Gesicht. Vor allem Technologietitel und konjunktursensitive Werte stehen im Fokus der Investoren. Händler sprechen von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten und der Hoffnung auf eine Fortsetzung der bisherigen Wirtschaftspolitik in Japan, welche die Investoren zu Käufen verleiten würden. Aber auch die Entscheidung der US-Notenbank Fed aus der letzten Woche für mehr Spielraum beim Inflationsziel stütze die Stimmung weiter. Die hohen Bewertungen gemessen an den Kurs-Gewinn-Verhältnissen sorge bei manchem Investor zwar für Stirnrunzeln, meint die ZKB in einem Kommentar. Solange sich am geld- und zinspolitischen Umfeld aber nichts ändere, dürfte dies weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielen. DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt weist grüne Vorzeichen aus. Der DAX eröffnete 0,54 Prozent im Plus bei 13'103,93 Einheiten und verweilt auf grünem Terrain. Nach dem Rückschlag vor dem Wochenende, wagen sich Anleger zum Start der neuen Woche dank positiver Signale wieder aus der Deckung. Konjunkturoptimismus hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag geholfen. Marktbeobachter verwiesen auf gute Wirtschaftsdaten aus China. Klar im Fokus stehen am Montag aber auch neue Inflationsdaten aus Ländern der EU, vor allem Deutschland und Italien. Mit massiven Kursgewinnen wird der Versorger-Sektor erwartet. Hier sorgt das überraschende Übernahmeangebot von Veolio für Suez für Furore. Dies kürfte die Konsolidierungsfantasie bei vielen Branchen-Mitgliedern wecken. WALL STREET Am Montag werden in den USA leichte Gewinne erwartet. Der Dow Jones zeigt sich vorbörslich knapp über der Nulllinie. Der Techwerteindex NASDAQ Composite soll ebenfalls mit geringen Gewinnen eröffnen. Ihren Optimismus bezogen die Anleger letzte Woche von der US-Notenbank, die einen geldpolitischen Richtungswechsel signalisiert hat, indem sie sich von ihrem festen Inflationsziel verabschiedet hat. Künftig kann die Fed ihre expansive Geldpolitik selbst dann fortsetzen, wenn die Inflation über 2 Prozent steigt. Die Notenbanker hätten bestätigt, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig blieben, kommentiert Richard Dunbar von Aberdeen Standard Investments den neuen Kurs der Fed. Abgesehen vom billigen Geld sei die Bilanzsaison der US-Unternehmen deutlich besser als befürchtet verlaufen, nennt er einen weiteren Grund für den Rekordkurs der Börse. Mit dem Ende der Urlaubszeit könnte es am Aktienmarkt allerdings wieder turbulenter zugehen. Wenn die Mitglieder des Kongresses aus der Sommerpause zurückkehren, dürfte die Debatte um neue Corona-Hilfsprogramme wieder aufgenommen werden, die zuletzt ins Stocken geraten war. Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf weiter. Und auch der Handelsstreit mit China wird ein zentrales Thema bleiben. Am Freitag hat Peking im Streit um den Verkauf des US-Geschäfts der App Tiktok die Vorschriften für den Export von Technologie verschärft. ASIEN Die asiatischen Börsen verzeichneten am Montag mehrheitlich Abschläge. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 1,12 Prozent auf 23'139,76 Indexpunkte hoch. Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite zunächst zu, fiel dann aber ins Minus und schloss 0,24 Prozent tiefer bei 3'395,68 Zählern. In Hongkong gab auch der Hang Seng seine Gewinne vollständig ab und fiel schlussendlich um 0,96 Prozent auf 25'177,05 Stellen. Zunächst hatte die anhaltende Rally an der Wall Street mit weiteren Rekorden die regionalen Börsen in Asien noch beflügelt. Doch im Verlauf drehten die meisten ins Minus, nur Japan widerstand dem Negativtrend. Doch im Verlauf regierten Anleger mit einer gewissen Verzögerung verstimmt auf maue Daten aus China. Denn dort zeigte die Konjunktur ein uneinheitliches Bild. Die Aktivität in der chinesischen Industrie war im August etwas deutlicher als erwartet gesunken, wie der jüngste Einkaufsmanagerindex offenbarte. In der Dienstleistungsbranche hatte sich die Lage im August dagegen aufgehellt, wie der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Dass beide Indizes sich im Wachstum signalisierenden Bereich bewegten, hatte anfänglich noch gestützt. Doch häuften sich im Verlauf negative Kommentare. Der US-chinesische Handelskonflikt verschärfte sich einmal mehr, denn nun hat China neue Hürden aufgebaut, um den Verkauf des US-Geschäfts der chinesischen App TikTok in amerikanische Hände zu erschweren. China räumte verschiedenen Behörden ein gesetzliches Vetorecht ein. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com