SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Montag auf der Stelle.

So eröffnete der SMI quasi unverändert bei 11'314,29 Punkten und kommt auch anschliessend kaum vom Fleck.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notieren stabil.

Die Vorgaben aus Übersee werden als freundlich gewertet. An der Wall Street hatten am Freitag Konjunkturdaten gestützt und auch in Asien schieben die aktuellsten Daten am Montag die Kurse an.

Während die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung nähren, das Fed könnte am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen sein, wetten Investoren nach den aktuellen Zahlen aus China auf weitere Stützungsmassnahmen der Regierung in Peking. Die Berichtssaison verliert zumindest hierzulande mit dem morgigen Nationalfeiertag diese Woche etwas Fahrt. In den USA stehen unterdessen weitere Schwergewichte wie Apple auf dem Plan, die durchaus den Gesamtmarkt beeinflussen könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Montag etwas nach.

So startete der DAX 0,21 Prozent schwächer bei 16'434,66 Einheiten und steht auch im weiteren Verlauf leicht im Minus.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es nach dem jüngsten DAX-Rekordhoch am Montag zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Die Hoffnung, nach den jüngsten Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte der Zinsgipfel nun erreicht sein, hatte die Börsen zuletzt angetrieben. Dem DAX bescherte dies am Freitag mit 16'490 Punkten eine neue Bestmarke.

Nach der sich abzeichnenden Verschnaufpause hat das Börsenbarometer auch weiter Luft nach oben. Denn Konjunkturdaten aus China fielen zum Wochenauftakt besser als von Experten im Schnitt erwartet aus. Hoffnungen auf weitere staatliche Ankurbelungsmassnahmen für die chinesische Wirtschaft halfen den dortigen Aktenkursen und könnten auch den deutschen Markt etwas stützen. Die Experten der Landesbank Helaba verwiesen zudem darauf, dass das charttechnische Bild beim DAX gut aussehe, denn mit dem neuen Hoch sei der Aufwärtsimpuls bestätigt worden.

Die im Juni überraschend stark gesunkenen deutschen Importpreise gaben einen moderat positiven Impuls. Gegen Mittag stehen noch Inflationsdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Eine rückläufige Teuerung dürfte den Anlegern Argumente liefern, die darauf setzen, dass die EZB nach der neunten Zinserhöhung in Folge eine Pause einlegen könnte. Auf ihrer Sitzung am Donnerstag hatten die Euro-Währungshüter dies nicht ausgeschlossen.

Am Montag stehen zunächst aber einige Quartalszahlen im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Freitag klar die Bullen.

Der Dow Jones Index gewann 0,50 Prozent und schloss bei 35'459,29 Zählern. Stärker zog derweil der technologielastige NASDAQ Composite an, hier ging es im Freitagshandel 1,90 Prozent auf 14'316,66 Punkte nach oben.

Anleger setzten darauf, dass der Zinsgipfel der Notenbanken erreicht sein könnte. Das beflügelte vor allem Technologiewerte.

Vor dem Wochenende stand einmal mehr die Quartalsberichtssaison im Fokus. Der Halbleiterriese Intel beispielsweise kehrte in den vergangenen drei Monaten in die Gewinnzone zurück.

ASIEN

An den asiatischen Börsen haben am Montag die Bullen das Ruder in der Hand.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 1,26 Prozent bei 33'172,22 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil aktuell (08:58 Uhr) um 0,51 Prozent auf 3'292,50 Einheiten. In Hongkong zieht der Hang Seng daneben um 1,32 Prozent auf 20'179,88 Stellen an.

Unterstützung boten Signale einer sinkenden Inflation in den Vereinigten Staaten und einer "weichen Landung" der dortigen Wirtschaft. Dagegen zeigten frische chinesische Konjunkturdaten, dass die ökonomische Stimmung im Reich der Mitte weiter getrübt ist.

Am Freitag hatten neue Daten gezeigt, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist. Dies hatte dazu beigetragen, Befürchtungen über eine bevorstehende Rezession zu zerstreuen und hatte vor allem die Technologiewerte beflügelt. Die Daten hatten auch die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank ihren ZinsstraffungszyklusZinsstraffungszyklus bald beenden wird.

Hingegen bleibt die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen pessimistisch. Wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli nur leicht von 49 auf 49,3 Punkte. Damit blieb der wichtige konjunkturelle Frühindikator den vierten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist. Experten hatten im Schnitt allerdings mit einer Eintrübung gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires