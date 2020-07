SMI vor stabilem Start -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen geben mehrheitlich ab

Der heimische Markt dürfte ohne grössere Veränderung in den Tag starten. Der deutsche Leitindex dürfte den Freitagshandel mit roten Vorzeichen beginnen. An den Märkten in Fernost geht es am Freitag vorwiegend bergab.

SCHWEIZ

Vor dem Wochenende dürften sich Anleger in der Schweiz zurückhalten.

Der Leitindex SMI weist gemäss vorbörslicher Indikationen einen minimalen Zuschlag aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften ohne grössere Veränderungen starten.

Auch der Freitag könnte sich erneut als schwieriger Tag für die Anleger erweisen. Einerseits setzten Apple, Amazon, Facebook und Google mit nachbörslich über den Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen positive Akzente für den Technologiesektor. Andererseits spricht das Makroumfeld für anhaltende Abgabebereitschaft. Angesichts weiter ansteigender Corona-Infektionszahlen mit dem Risiko neuer Lockdowns bei zugleich sich wieder eintrübenden Wirtschaftsdaten wird die Risikoaversion hoch bleiben. Am Vormittag werden EU-BIP-Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht - hier wird ein Rückgang von 11,3 Prozent prognostiziert. Daneben bleiben die politischen Risiken gross. Bislang konnten sich Republikaner und Demokraten in den USA nicht über ein neues Hilfspaket einigen. Daneben dürfte eine Flut von Quartalszahlen Impulse in den Einzelaktien setzen.

DEUTSCHLAND

In Deutschland dürften sich Anleger vor dem Wochenende nochmal verunsichert zeigen.

Der DAX weist vorbörslich einen leichten Abschlag aus.

Eine Steilvorlage der Tech-Giganten in den USA wird der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zunächst nicht in Kursgewinne ummünzen können. Trotz Kursgewinnen von Amazon und Apple im nachbörslichen Aktiengeschäft nach den Quartalsberichten dürfte der DAX am Freitag im frühen Handel leicht nachgeben. Stattdessen könnten die hohen Kursverluste grosser europäischer Unternehmen vom Vortag nach deren Quartalsberichten noch nachwirken. "Ein schreckliches, nirgendwo gutes Quartal", resümierte der Londoner Broker Liberum am Morgen mit Blick zurück. An diesem Freitag stehen wieder etliche europäische Grosskonzerne mit Zahlen auf der Agenda. Bei den deutschen Unternehmen ebbt die Zahlenflut hingegen erst einmal ein wenig ab.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Verlust von 0,65 Prozent bei 26'367,42 Zählern und blieb auch im weiteren Handelsverlauf tief in der Verlustzone. Bis zum Handelsende belief sich sein Verlust auf 0,85 Prozent bei 26'313,65 Stellen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte hingegen Gewinne, nachdem er zum Start um 0,88 Prozent auf 10'450,12 Zähler gefallen war. Er schloss um 0,43 Prozent fester bei 10'587,81 Einheiten.

Vorbörslich wurden am Donnerstag viel beachtete Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht, die wegen des coronabedingten Lockdowns einen drastischen Einbruch um annualisiert 32,9 Prozent ausgewiesen haben. Experten hatten zwar einen noch etwas höheren Rückschlag erwartet. Entspannung brachten die Daten aber keineswegs.

Dies schon allein wegen der zweiten Corona-Welle, die in vielen Ländern heranzuschwappen scheint. Hinzu kam in den USA noch eine spezielle Bürde von Seiten der Politik: Bislang ist noch keine Einigung über ein Konjunkturpaket in Sicht, das den bisher gewährten Hilfen für Arbeitslose nachfolgen soll. Die Zeit drängt, denn es muss bis Freitag fertigwerden, wenn es reibungslos anknüpfen soll.

Daneben sorgte auch US-Präsident Donald Trump wieder einmal für Verunsicherung unter den Börsianern. Auf Twitter spielte er offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November.

ASIEN

Anleger lassen am Freitag überwiegend Vorsicht walten.

In Tokio verbucht der Nikkei Abschläge von 2,41 Prozent auf 21'800,58 Zähler. (7.06 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland sind sich die Indizes nicht einig: Der Shanghai Composite verliert 0,05 Prozent auf 3'285,12 Indexpunkte. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen 0,22 Prozent auf 24'764,17 Einheiten zu.

Am Freitag lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während es in Japan mit den Kursen nach schwachen Vorgaben aus den USA kräftig nach unten geht, hälten sich der Markt in Hongkong recht gut. Die Technologiewerte in der Region erhalten Rückenwind von den überzeugenden Quartalsausweisen, die Apple, Amazon/a> und Facebook am Donnerstag nach US-Börsenschluss vorgelegt haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires