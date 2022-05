EU-Kompromiss bei Russland-Ölembargo: SMI und DAX vorbörslich etwas schwächer -- Asiatische Börsen überwiegend freundlich

SCHWEIZ

Der heimische Markt wird am Dienstag zum Handelsstart tiefer erwartet.

Der SMI wird nach den gestrigen Gewinnen heute wohl tiefer starten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konsolidieren nach den Vortageszuwächsen.

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich nach den jüngsten Zuwächsen am Dienstag eine Verschnaufpause gönnen. Am Nachmittag dürfte wieder etwas mehr Bewegung in die Kurse kommen, da in den USA nach dem gestrigen "Memorial Day" wieder gehandelt wird. Die Ölpreise sind unterdessen in den vergangenen Stunden stark angestiegen, da die EU-Staats- und Regierungschefs sich nach langem Widerstand aus Ungarn auf ein weitreichendes Embargo auf russische Öl-Importe geeinigt haben.

Der Beschluss des Gipfeltreffens decke bis Ende des Jahres mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Importe ab, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von "effektiv" bis zu 90 Prozent Reduktion. Die Einigung bezieht sich laut von der Leyen auf Importe per Schiff. Öl-Lieferungen per Pipeline sollen demnach zunächst weiterhin erlaubt sein. Insbesondere Ungarn hatte dies gefordert. Das Land ist für zwei Drittel seines Verbrauchs auf russisches Öl angewiesen, das durch die Druschba-Pipeline transportiert wird.

Deutschland und Polen, die ebenfalls viel Öl über diese Pipeline importieren, hatten allerdings bereits angekündigt, ab nächstem Jahr gänzlich auf Öl aus Russland zu verzichten. Dadurch steige die geplante Reduzierung der Öl-Importe auf rund 90 Prozent bis Jahresende, erklärte von der Leyen. Viele Fragen müssen demnach im Detail noch geklärt werden.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag verliert der deutsche Aktienmarkt vorbörslich leicht.

Der DAX kann somit nicht an die gestrigen Vortagesgewinne anknüpfen.

Nach der Erholung des DAX um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex am Dienstag zunächst die Kraft für eine fortgesetzte Erholung. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der DAX seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend nachhaltig verlassen, erklärte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

"Für Verbraucher ist kurzfristig keine Entspannung in Sicht. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Energiepreise und die Lieferengpässe durch Chinas Lockdown-Massnahmen werden auch in den Folgemonaten das Preisklima belasten", konstatierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hinke der Entwicklung seit Monaten meilenweit hinterher. "Die Beendigung der Anleihekäufe und die voraussichtlich erste Zinssteigerung im Juli sind überfällig", forderte Heise.

Bei der DAX-Erholung hatten sich die Anleger zum Wochenstart auch von erneut hohen Inflationsdaten aus Deutschland nicht irritieren lassen. Denn dem hatten positive Nachrichten aus China entgegengestanden, wonach in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai von diesem Mittwoch an die Corona-Lockdown-Massnahmen grösstenteils wegfallen sollen. Wie am Dienstag bekannt wurde, verbesserte sich die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen laut dem Einkaufsmanagerindex für das herstellende Gewerbe zuletzt etwas.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag aufgrund des "Memorial Day" geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Feiertag zu Ehren der im Krieg für das Vaterland Gefallenen.

Vor dem langen Wochenende hatte die Wall Street am Freitag deutlich zugelegt. Der Dow Jones schloss bei einem Stand von 33'212,96 Punkten um 1,76 Prozent höher. Er hatte zum Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 32'735,09 Punkte zugelegt und war dann weiter gestiegen. Der NASDAQ Composite ging um 3,33 Prozent stärker bei 12'131,13 Zählern aus dem Freitagshandel.

Die US-Börsen knüpften damit am Freitag an ihre jüngste Erholung an. Das am Mittwoch im Späthandel veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als eine Art Brustlöser. Das Protokoll hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet, weil die US-Notenbanker nach zunächst zwei weiteren kräftigen Zinserhöhungen für die Zeit danach ein behutsameres Vorgehen signalisiert haben.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die Börsen in Fernost insgesamt von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei letztendlich 0,36 Prozent auf 27'269,77 Punkte.

Auf den Märkten in China geht es dagegen erneut bergauf: Dort legt der Shanghai Composite stellenweise 0,78 Prozent auf 3'173,61 Zähler (Stand: 08:05 Uhr MEZ) zu. Auch für die Börse in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng verzeichnet zwischenzeitlich ein Plus von 0,93 Prozent auf 21'321,31 Einheiten.

Überwiegend mit kleinen Gewinnen zeigen sich die Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Dienstag. Impulse von der Wall Street fehlen, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Obgleich aus China besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes gemeldet wurden, die vor allem auch gegenüber dem Vormonat deutlich besser ausgefallen sind, fehlt es den Börsen nach den kräftigen Vortagsgewinnen zunächst an Dynamik nach oben. Händler führen das auch auf die Neigung einiger Akteure zurück, Gewinne mitzunehmen nach den jüngsten Aufschlägen. Zudem liegen die Indizes aus China weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50, wenn auch knapp. Der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai von 47,4 auf 49,6, wohingegen die Prognose auf 48,9 lautete.

Nach oben geht es mit den Ölpreisen, nachdem die EU in der Nacht schliesslich doch noch ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat, das bis Jahresende gut zwei Drittel der Öllieferungen in die Eurozone betrifft. Die Einigung bezieht sich auf Importe per Schiff. Öllieferungen per Pipeline sollen demnach zunächst weiter erlaubt sein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires