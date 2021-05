SMI vor etwas schwächerem Start -- DAX vorbörslich leichter -- Asiatische Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kann seine Rekordtour wohl nicht fortsetzen.

Der SMI bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke etwas im Minus. Noch am Freitag markierte er bei 11'443,97 Punkten zeitweise einen neuen Rekordstand.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex derweil.

Nach der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch rechnen Händler nun zunächst mit einer Konsolidierung. Der Markt sei technisch überkauft und daher täte ein Marschhalt nur gut, sagt ein Händler. Dazu kommt, dass heute Montag in den USA der Memorial Day begangen wird und daher die Märkte jenseits des Atlantiks geschlossen bleiben. Auch am britischen Aktienmarkt wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Damit dürften wichtige Impulse ausbleiben, heisst es am Markt.

Ausserdem befänden sich die Anleger weiterhin im Spannungsfeld zwischen Konjunkturhoffnungen und Inflationssorgen. Auch deswegen zeichne sich keine klare Richtung ab. Diese könnte sich im Laufe aber der Woche ergeben, wenn aus der Eurozone und den USA unter anderem mit den Einkaufsmanagerindizes wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht werden. Der Höhepunkt des Datenreigens steht am Freitag bevor, wenn der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht wird. Bis dahin dürften sich die Anleger eher zurückhalten, heisst es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Montag vor Handelsstart leicht in der Verlustzone.

Der DAX verbucht im vorbörslichen Montagshandel geringe Abschläge.

Der DAX hatte in der Vorwoche gleich zu Beginn mit 15'568 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Bereits zum wiederholten Mal fehlten aber die Anschlusskäufe.

Die Wall Street hatte am Freitag einen Grossteil der Gewinne angesichts neuerlicher Inflationssorgen eingebüsst. In Asien starteten die Börsen nach der Bekanntgabe japanischer und chinesischer Wirtschaftsdaten durchwachsen in die Woche.

Auf frische Impulse von den US-Börsen müssen die Anleger am Montag feiertagsbedingt verzichten. Da auch in London nicht gehandelt wird, ist mit einem eher ruhigen Geschehen zu rechnen.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende leicht nach oben bewegt.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und legte um 0,19 Prozent auf 34'529,45 Punkte zu. Lediglich marginal bergauf ging es mit dem NASDAQ Composite, der 0,09 Prozent höher auf 13'748,74 Indexpunkten geschlossen hat.

Insgesamt seien am US-Aktienmarkt die Anleger die meiste Zeit wieder risikobereiter gewesen angesichts recht solider Wirtschaftsdaten, der Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden und der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpolitik, hiess es aus dem Handel. In dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf heisst es, das Budget für das kommende Jahr von rund sechs Billionen Dollar werde die USA durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung wettbewerbsfähiger machen. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen.

ASIEN

Zum Start der neuen Handelswoche geht es an den asiatischen Börsen schwächer zu.

In Tokio verliert der Nikkei 1,13 Prozent auf 28'819,28 Zähler.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland tendiert derweil 0,20 Prozent tiefer bei 3'593,61 Punkten. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,50 Prozent abwärts auf 28'978,85 Einheiten. (7.02 Uhr MESZ)

Auf die Stimmung drückten mässige Konjunkturdaten sowie ein Zeitungsbericht, wonach Japan darüber nachdenkt, von Besuchern der anstehenden Olympischen Spiele in Tokio einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweis zu verlangen.

Zudem warten die Anleger bereits gespannt auf die neuesten US-Wirtschaftsdaten. Vor allem der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag, der für den April deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, gilt sowohl als Gradmesser für eine Wirtschaftserholung als auch als wichtiger Faktor für mögliche Überlegungen der US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik zu straffen.

In China stehen die Zeichen bei den grossen Industriebetrieben weiter auf Wachstum - dies belegt der staatliche Einkaufsmanagerindex, der im Mai über der Schwelle von 50 Punkten blieb. Er verzeichnete allerdings einen leichten Rückgang, wogegen Analysten mit einem unveränderten Wert gerechnet hatten. Dies schürte offenbar Sorgen, dass die Erholung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie an Schwung verlieren könnte.

Auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan konnten nicht vollends überzeugen: Die dortige Industrieproduktion stieg im April nicht so stark wie prognostiziert. Experten führen dies unter anderem darauf zurück, dass der weltweite Halbleitermangel die Produktion in der für das Land wichtigen Automobilbranche belastet hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires