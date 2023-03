SMI: Richtung zum Start unklar -- DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich wenig bewegt.

Am Vortag hatte der SMI 0,63 Prozent höher bei 11'032,21 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI notierten auf grünem Terrain. Der SPI schloss 0,74 Prozent fester auf 14'445,48 Einheiten, während der SLI zu Handelsschluss 0,91 Prozent auf 1'742,64 Zähler gewann.

Die Vorgaben sind positiv: An den USA-Börsen war es dank der Entspannung in der Bankenkrise am Donnerstag nach oben gegangen. Auch die Märkte in Asien zeigen sich am Freitag überwiegend fester.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag zum Auftakt weiter nach oben gehen.

Der DAX hatte bereits am Vortag ein Plus von 1,26 Prozent auf 15'522,40 Punkte eingefahren.

Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt und dies dürfte am Freitag zunächst auch so bleiben. Seinen Wochengewinn würde der deutsche Leitindex damit auf gut vier Prozent steigern. Das Anfang März erreichte Jahreshoch von 15'706 Zählern rückt auch wieder näher. Rückenwind liefern einmal mehr die US-Börsen, die am Vortag im späten Handel zulegten. "Im Moment haben wir an den Börsen wieder das klassische, alte Bild. Die Wall Street gibt den Takt vor. Und DAX & Co. nehmen positive Vorgaben aus Übersee gerne auf", sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Im DAX sind die Verluste seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, die die Bankenprobleme mit ins Rollen brachte, quasi wieder ausgeglichen. "Doch die Stimmung ist aktuell so positiv, dass von Gewinnmitnahmen noch keine Rede ist", sagte Altmann. Neben Wirtschaftsdaten aus China stehe nun am Freitag die Inflation in der Eurozone im Fokus. Trotz einer rückläufigen Jahresrate glaubt er, dass die Monatsrate deutlich zu hoch bleibt. Dies unterstreiche den Bedarf für weitere geldpolitische Straffungen durch die EZB.

WALL STREET

An den US-Börsen setzte sich auch am Donnerstag die Aufwärtsdynamik fort.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 32'859,56 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,73 Prozent auf 12'013,47 Zähler.

Das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten zur jüngsten Banken-Krise befeuerte die Risikofreude unter Anlegern weiter, hiess es. Der S&P 500 war am Vortag zudem wieder über die Marke von 4'000 Punkten geklettert und liegt damit auf einem höheren Niveau als vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB). Auch der als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex lag weiter auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Monat.

"Das deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger, das durch die rasche Entwicklung der Probleme einiger amerikanischer und europäischer Banken erschüttert wurde, wieder zunimmt", sagt Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Das Ausbleiben eines Bankendramas ermögliche es, sich wieder auf die Inflation und die Aussichten für die Geldpolitik der US-Notenbank zu konzentrieren.

ASIEN

Die Märkte in Asien legen im Freitagshandel mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei legt zeitweise 0,89 Prozent auf 28'031,28 Punkte zu.

Moderater fällt das Plus auf dem chinesischen Festland aus, wo es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,32 Prozent auf 3'271,64 Zähler nach oben geht. In Hongkong notiert der Hang Seng mit einem zeitweisen Aufschlag von 0,81 Prozent bei 20'473,17 Zählern ebenfalls in der Gewinnzone.

Nach den Gewinnen vom Vortag geht es am Freitag querbeet weiter nach oben mit den Indizes. Wie erneut auch in den USA agieren die Anleger wieder risikobereiter, weil die Sorgen um vereinzelte Probleme im Bankensektor weiter nachlassen und die Märkte spekulieren, dass der globale Zinserhöhungsprozess an Dynamik verlieren dürfte.

Dazu kommen Konjunkturdaten aus China in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes, die besser als erwartet ausgefallen sind und Wachstum signalisieren. Bei TD Securities spekuliert man bereits darauf, dass die Wachstumsprognose 2023 für China von derzeit 5,3 Prozent nach oben revidiert werden könnte.

Auch im Japan treiben Daten den Markt: Die japanische Industrieproduktion ist im Februar stärker gestiegen als erwartet, allerdings gelten die Daten als sehr volatil.

