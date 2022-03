Skepsis in Bezug auf Ukraine-Verhandlungen bleibt: SMI und DAX höher erwartet -- Asiatische Indizes leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt dürfte den Donnerstagshandel höher beginnen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich um 0,33 Prozent stärker bei 12'284 Zählern. Am Mittwoch schloss er mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 12'243,73 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes beendeten den Tag schwächer. Der SLI schloss mit -0,82 Prozent und 1'939,37 Zählern und der SPI verlor 0,66 Prozent auf 15'658 Einheiten.

Mit etwas festeren Kursen rechnen Händler am Donnerstag. Leichtere Vorlagen aus Asien nach schwachen chinesischen Konjunkturdaten würden von deutlich fallenden Ölpreisen mehr als ausgeglichen. Die USA denken laut Berichten nun über ein Anzapfen der Ölreserven nach, sie könnten so über mehrere Monate täglich etwa 1 Million Barrel zusätzlich an den Markt lenken.

Und Russland will nun doch weiter Zahlungen in Euro für seine Gaslieferungen akzeptieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin Bundeskanzler Olaf Scholz sagte. "Das sollte die schlimmsten Befürchtungen über einen energiebedingten Lockdown der deutschen Wirtschaft aus dem Markt nehmen", so ein Händler. Neue Impulse könnten von der OPEC-Sitzung im Tagesverlauf ausgehen, erwartet wird im Vorfeld eine Ausweitung der Förderung um 400.000 Barrel täglich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet.

In vorbörslichen Indikationen gewinnt der DAX 0,31 Prozent auf 14'651 Punkte. Am Mittwoch hatte er letztlich 1,45 Prozent auf 14'606,05 Punkte verloren.

Der DAX steht trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine vor einem robusten März-Ausklang. Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners kommen dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven gut an. Nach einer von Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geprägten Rally bis über die Marke von 14'900 Punkten am Dienstag war zur Wochenmitte wieder Skepsis aufgekommen, die erhalten bleibt.

Die Kampfhandlungen gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin "kein Signal einer Deeskalation". Sorgen bereitet deutschen Unternehmen auch die Energieversorgung, denn für künftige Gas-Zahlungen an Russland tickt die Zeit. Ab dem 1. April soll ein Gesetz gelten, wonach Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin allerdings bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde.

WALL STREET

An der Wall Street war von der guten Stimmung vom Vortag am Mittwoch nichts mehr zu sehen.

Der Dow Jones begann die Sitzung minimal im Minus und gab dann weiter nach. Zeitweise kletterte er ins Plus, fiel dann jedoch wieder zurück. Aus dem Handel ging er letztlich mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 35'228,81 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start ebenfalls schwächer. Anschliessend verblieb er auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 14'442,27 Zähler (-1,21 Prozent).

Berichte über Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig gaben die Ölpreise weiter nach, was am Aktienmarkt ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen wurde. Am Mittwoch legten die Preise am Ölmarkt allerdings wieder deutlicher zu. Russland hat dem am Dienstag bekundeten Willen zur Deeskalation bislang noch keine Tagen folgen lassen.

Unternehmensseitig richtete sich der Blick der Anleger auf BioNTech, das Unternehmen hatte vorbörslich Zahlen vorgelegt.

Frische US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich negativ auf die Notierungen aus. Die Privatwirtschaft der USA hat im März erneut zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Gegenüber dem Vormonat kamen 455 000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der Zuwachs liegt nur leicht unter dem Jobaufbau im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit 450 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Besonders viele Stellen kamen im Dienstleistungssektor hinzu, der von weniger Corona-Beschränkungen profitiert haben dürfte.

ASIEN

In Asien übernehmen am Donnerstag die Verkäufer das Ruder.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,39 Prozent auf 27'917 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'263 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,81 Prozent auf 22'052 Stellen nach.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Donnerstag den schwachen Vorgaben von der Wall Street. Während der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen für die Weltwirtschaft die Stimmung weiter belastet, zumal die angeblichen jüngsten Fortschritte bei den Friedensgesprächen zunehmend skeptisch gesehen werden angesichts fortgesetzter russischer Angriffe, kommt etwas Rückenwind von den Ölpreisen.

Diese fallen deutlich nach Berichten, wonach US-Präsident Biden die Freigabe von einer Million Barrel pro Tag aus den US-Ölreserven über einen Zeitraum von mehreren Monaten in Erwägung zieht. Das dämpft die Sorgen um die weltweit hohe Inflation zumindest etwas, wofür die extrem gestiegenen Energiepreise der Haupttreiber sind.

In China sind die Einkaufsmanagerindizes für März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken. Dies war aber so schon erwartet worden angesichts der strengen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung immer wieder auftretender Corona-Infektionswellen. In Hongkong wird das Indexminus wieder einmal mit Befürchtungen im Zusammenhang gesehen, dass chinesische Aktien von den Kurszetteln an den US-Börsen verschwinden könnten wegen der anhaltenden Probleme bei der Erfüllung der Rechnungslegungsvorschriften. Die US-Wertpapieraufsicht soll sich bezüglich einer Lösung vorsichtig geäussert haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires