SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiatische Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,3 Prozent höher bei 11'149 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch voraussichtlich mit Verlusten eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,3 Prozent im Minus bei 14'968 Zählern.

Nach dem Vortagesrekord über der Marke von 15'000 Punkten dürfte der DAX zur Wochenmitte wieder etwas nachgeben. Mit der Marke von 15'000 in DAX sei das "grosse Ziel" zunächst erreicht, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Leitindex sei nach der Rekordrally inzwischen etwas heiss gelaufen, eine Korrektur wäre nur gesund. "Zeitpunkte, an denen alle nach oben schauen, mahnende Stimmen nicht mehr gehört werden und negative Nachrichten ignoriert werden, waren in der Vergangenheit häufig Wendepunkte", betonte Altmann.

Gespannt warten die Anleger auf eine Rede des US-Präsidenten Joe Biden am Abend, von der sie sich Details zum billionenschweren Konjunkturpaket erhoffen. "Im Wesentlichen dürfte das zusätzliche Wachstum, das aus diesem Plan kommt, an den Börsen bereits eingepreist sein", dämpfte Altmann die Erwartungen. "Ebenso dürften die zusätzlichen Schulden, die mit diesem Plan einhergehen, bereits zum grossen Teil in den höheren Renditen eingepreist sein." Am Dienstag lag die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit 1,77 Prozent auf dem höchsten Stand seit Anfang 2020. Höhere Zinsen verringern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones startete schwächer in den Handel und behielt seine negative Tendenz bei, bis er Prozent 0,30 im Minus bei 33'071,07 Punkten schloss. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verweilte nach einem bereits tieferem Start auf rotem Terrain. Schlussendlich verkleinerte er seine Verluste, sank aber dennoch um 0,11 Prozent auf 13'045,39 Einheiten.

Anleger blickten wieder skeptisch auf den Anleihemarkt mit weiter steigenden Renditen bei US-Anleihen. Vor diesem Hintergrund wurden sie bei Aktien weniger mutig.

Mit bis zu 1,77 Prozent rentierten zehnjährige Rentenpapiere am Dienstag so hoch wie seit Januar 2020 nicht mehr. Als Gründe für den Zinsanstieg werden eine von Konjunkturspritzen gestützte Wirtschaftsbelebung und die Furcht vor einer anziehenden Inflation genannt. Auf Wachstum fokussierte Technologieunternehmen gelten darunter als besonders leidend, weil ihnen dies die Finanzierungsbedingungen verteuert.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weien am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:45 Uhr) einen Verlust von 0,73 Prozent bei 29'217,09 Punkten.

In China geht es ebenfalls aufwärts. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,61 Prozent auf 3'435,46 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,31 Prozent auf 28'488,81 Indexpunkte.

Wie schon an der Wall Street zu beobachten gewesen, belasten einmal mehr steigende Rentenrenditen in den USA die Aktienmärkte in Asien. Am Mittwochmorgen ziehen die Anleiherenditen weiter an und markieren ein 14-Monatshoch. Unter Vermögensverwaltern wächst die Überzeugung, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen erhöhen werde. Steigende Konjunkturhoffnungen und damit einhergehende Sorgen über eine anziehende Inflation lassen die Marktzinsen zulegen.

Auch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in China heben die Stimmung kaum. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im März deutlicher als erwartet gestiegen und hat sich von der Produktionsunterbrechung während des chinesischen Neujahrsfestes erholt. Die Einkaufsmanagerindizes für den verarbeitenden Sektor wie auch für den Dienstleistungsbereich erhöhten sich und deuten klar auf Expansion hin.

In Japan vermag nicht einmal ein schwacher Yen den Aktienmarkt zu stützen, der Nikkei-225 verliert - auch belastet von schwachen Daten zur Industrieproduktion.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires