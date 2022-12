Letzter Handelstag des Jahres 2022: Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz griffen am Donnerstag zu.

Der SMI konnte seine anfänglichen Verluste abschütteln und schloss 0,41 Prozent höher bei 10'857,35 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten ins Plus drehen. Sie beendeten den Handelstag mit Gewinnen von 0,50 Prozent bei 13'890,92 Zählern bzw. 0,61 Prozent bei 1'660,23 Einheiten.

Händler sprachen von einer Stabilisierung nach den schwächeren Vortagen. Das Geschäft verlaufe aber in sehr ruhigen Bahnen, die Umsätze seien gering. Viele Marktteilnehmer hätten sich damit abgefunden, dass 2022 ein Jahr zum Vergessen sei und hätten sich für ein verlängertes Wochenende vom Markt zurückgezogen. Denn auch die Hoffnungen auf ein Jahresschluss-Rally hätten sich wohl endgültig erledigt.

Viele Anleger wüssten nicht, wie sie die Situation in China bewerten sollten. Denn dort steigen die Coronazahlen rasant an, nachdem die Regierung die Reisebedingungen gelockert hat. Dies könnte zu einem unkalkulierbaren Risiko werden, wenn sich die Welle weltweit ausbreite, sagte ein Marktanalyst. Anstatt der Weltwirtschaft zu helfen, dürften die Lockerungen vielmehr weltweit neue Kopfschmerzen verursachen, heisst es weiter. Zudem blieben die Anleger weiterhin zwischen Konjunkturhoffnungen und Inflationssorgen hin- und hergerissen. Die Vorzeichen für das kommende Handelsjahr 2023 sähen damit nicht gut aus und somit dürfte zumindest das erste Quartal noch herausfordernd werden, ist Marktanalyst Andreas Lipkow überzeugt.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt verbuchte am Donnerstag deutliche Zuschläge.

Der DAX konnte nach einem schwachen Start klar in die Gewinnzone vorrücken und letztlich 1,05 Prozent stärker bei 14'071,72 Punkten in den Feierabend gehen.

Eine Erholung an den US-Börsen hat dem DAX am Donnerstag zu Gewinnen verholfen. Der deutsche Leitindex schüttelte seine frühen Verluste ab und überstieg sogar die psychologisch wichtige Marke von 14'000 Punkten. Die Sorgen über rasant steigende Corona-Infektionen in China, die am Morgen noch auf die Stimmung gedrückt hatten, schwelen im Hintergrund dennoch weiter.

Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sind "die Anleger hin- und hergerissen, wie sie die Situation in China bewerten sollen". Dabei verwies er auf die dort rasant steigenden Corona-Infektionen in Kombination mit den Lockerungen der Reisebedingungen.

Angesichts der Aufhebung der Reisebeschränkungen Chinas werde zum einen ein neuerlicher Anstieg von COVID-Fällen befürchtet, erklärte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Ausserdem wachse die Sorge, dass dadurch eine neue, gefährlichere Virusvariante entstehen und um die Welt gehen könnte. Andererseits sei mit der Öffnung Chinas nach drei Jahren staatlich verordneter Isolation aber auch viel Hoffnung verknüpft, denn so könnte womöglich eine tiefe Rezession abgewendet und die Stimmung für viele Finanzanlagen verbessert werden.

WALL STREET

An den vortags schwachen US-Börsen setzte am Donnerstag eine Erholung ein.

So baute der Dow Jones seinen anfänglichen Gewinn im Handelsverlauf weiter aus und schloss letztlich 1,05 Prozent stärker bei 33'221,06 Zählern. Die gleiche Tendenz zeigt auch der NASDAQ Composite, der somit 2,59 Prozent höher bei 10'478,09 Punkte in den Feierabend ging.

Die Anleger liessen sich am vorletzten Handelstag des Jahres nicht länger entmutigen: Die Kurse erholten sich von ihren jüngsten Verlusten deutlich, die viel gebeutelten Technologiewerte trieben diesmal an.

Ähnlich wie schon in Europa scheinen sich vor dem Jahresende die Sorgen vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten, wenngleich sie im Hintergrund weiter schwelen. Vom US-Arbeitsmarkt kamen am Donnerstag zudem keine kursbelastenden Nachrichten: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel wie erwartet aus.

Das Aktien-Geschäft in New York verlief zwei Tage vor dem Jahresende weiter ohne grössere Treiber. Viele Investoren sind im Urlaub, die Bücher grösstenteils geschlossen.

ASIEN

Die grössten Aktienmärkte in Asien präsentieren sich am Freitag in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,11 Prozent höher bei 26'122,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,57 Prozent auf 3'091,19 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen 0,48 Prozent auf 19'834,94 Punkte zu.

Im Fokus der Anleger stehen nach wie vor die hohe Inflation, die geldpolitischen Straffungen der grossen Notenbanken und die ungewissen Aussichten der Weltwirtschaft als auch das Ende der Corona-Beschränkungen in China. Sorge bereitet den Anlegern, dass es dort nach der abrupten Aufhebung der pandemiebedingten Massnahmen zu einer neuen Welle von COVID-Erkrankungen kommt. Viele Länder haben ihre Bedingungen für aus China Einreisende verschärft und verlangen nun zum Beispiel wieder negative PCR-Tests.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires