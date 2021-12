Asiens Märkte uneins

SCHWEIZ

Am Mittwoch bewegte sich der heimische Aktienmarkt auf rotem Terrain.

Der SMI gab zum Handelsstart etwas nach und behielt sein rotes Vorzeichen bei. Zum Handelsende notierte er 0,34 Prozent tiefer bei 12'926,56 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der negativen Tendenz des Leitindex. Sie gingen schliesslich 0,25 Prozent leichter bei 2'076,63 Zählern respektive 0,28 Prozent schwächer bei 16'506,21 Einheiten aus dem Handel.

Nach mehreren Handelstagen mit Gewinnen ist es am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch leicht nach unten gegangen. Kleinere Gewinnmitnahmen seien eine normale Erscheinung in einer intakten Aufwärtsbewegung, hiess es von Händlern. Hauptthema blieb die Corona-Pandemie, vor allem die Omikron-Variante des Virus. Während Skeptiker auf ihre rasche Verbreitung hinweisen, betonen Optimisten die milderen Krankheitsverläufe.

DEUTSCHLAND

In Deutschland ging es zur Wochenmitte abwärts.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem kleinen Minus und gab anschliessend weiter nach. Letztlich notierte er 0,70 Prozent tiefer bei 15'852,25 Zählern.

Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten. Seit Jahresbeginn steht aber ein Kursplus von fast 16 Prozent zu Buche. Damit könnten alle Marktteilnehmer gut leben, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. Das Handelsvolumen nehme nun aber weiter ab, die sehr dünne Nachrichtenlage sowie das bevorstehende Jahresende lockten keine neuen Investoren mehr in die Aktienmärkte.

Nach einem euphorischen Abschluss eines erneut starken Börsenjahres sehe es zwar nicht aus, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Aber die Befürchtungen nach dem Auftauchen der neuen Coronavirus-Variante Omikron vor einem Monat hätten sich bislang auch nicht bewahrheitet. Die Anleger ignorierten sowohl die in einigen Ländern kräftig steigenden Infektionszahlen als auch die durch die Feiertage möglicherweise verdeckte Gefahr einer fünften Welle in Deutschland - vielmehr hofften sie bereits auf eine weiter starke Konjunktur im kommenden Jahr.

WALL STREET

Der US-Leitindex konnte am Mittwoch zulegen, während die Techwerte etwas nachgaben.

So eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn und baute diesen anschliessend etwas aus. Zum Handelsende notierte er 0,25 Prozent höher bei 36'488,63 Punkten. Dagegen ist der Techwerteindex NASDAQ Composite leicht ins Minus zurückgefallen, nachdem er mit einem marginalen Plus gestartet war. Letztlich stand er 0,10 Prozent tiefer bei 15'766,22 Zählern.

Damit hielt die jüngste Gewinnserie beim Dow, der schon den sechsten Handelstag in Folge im Plus tendierte. Dank der jüngsten Erholungsrally hatte sich der Leitindex am Vortag bis auf rund 40 Punkte dem Rekordhoch aus dem November genähert, dann aber nur einen bescheidenen Gewinn ins Ziel gerettet.

Unter den Einzelwerten standen wieder einmal die Aktien von Tesla im Anlegerfokus, nachdem der Gründer und Chef des Elektroautobauers, Elon Musk, weitere Anteile zu Geld gemacht hatte. Laut der US-Börsenaufsicht SEC verkaufte der aktuell reichste Mensch der Welt rund 934'000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar.

Musk hatte Anfang November über ein Votum auf der Plattform Twitter den Verkauf von einem Zehntel seiner Anteile am Elektroautobauer zugesagt. Mit dem neuesten Verkauf hat Musk bislang insgesamt rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräussert. Um auf die angestrebten 10 Prozent zu kommen, müsste er um die 17 Millionen Aktien verkaufen.

ASIEN

Am Donnerstag geht es in Asien vorrangig bergab.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (7.16 Uhr MEZ) 0,2 Prozent auf 28'849,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,58 Prozent auf 3'617,71 Einheiten nach oben. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,22 Prozent leichter bei 23'035,45 Stellen.

Wie schon zuvor die Wall Street zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag im späten Geschäft uneinheitlich - allerdings mit zum Teil deutlicheren Ausschlägen als in den USA. Mit der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen in China zeigen sich die chinesischen Kernlandbörsen freundlich und führen damit das Tableau der Gewinner an, letztlich machen sie aber nur einen Teil der Vortagesverluste wett. Die Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigt Anleger übergeordnet weiter, nachdem die Infektionszahlen vielerorts neue Höchstmarken erreicht haben. Doch harte Lockdowns wie in der chinesischen Millionenstadt Xian bleiben die Ausnahme, so dass sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen halten dürfte, so die Hoffnung am Markt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires