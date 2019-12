Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Die wichtigsten Indizes in Asien legen am Montag überwiegend zu.

SCHWEIZ

Der Handel an der Schweizer Börse gestaltete sich vor dem Wochenende ruhig.

Der Leitindex SMI eröffnete fester und erreichte im weiteren Verlauf sogar ein neues Rekordhoch bei 10'755,68 Punkten. Schliesslich ging er 0,05 Prozent fester bei 10'730,15 Zählern ins Wochenende.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben ihre Gewinne bis zum Mittag ebenfalls grösstenteils wieder ab. Während der SLI 0,08 Prozent im Plus bei 1'648,42 Zählern schloss, wies der SPI zum Handelsende einen kleinen Zuwachs von 0,11 Prozent auf 12'972,24 Indexeinheiten aus.

Der Höhenflug am Schweizer Aktienmarkt schien gestoppt. Der SMI, der im frühen Handel am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen zunächst noch ein neues Rekordhoch gesetzt hatte, rutschte im Verlauf zeitweise sogar minimal ins Minus. Laut Händlern ebbten die Anschlusskäufe ab und die Gewinne schmolzen ab. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen und die Umsätze waren dünn, hiess es am Markt.

Im neuen Jahr dürften die Kurse aber wieder steigen, sagten Händler. Die Aussichten im Handelsstreit hätten sich dank der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China verbessert, die Konjunktur dürfte sich 2020 erholen und die Notenbanken hielten ihre Geldschleusen weiter offen. "Einer Fortsetzung des Aufwärtstrends steht eigentlich nicht viel im Weg", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Freitag höher.

Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag und verteidigte seine Gewinne. Er ging 0,27 Prozent stärker bei 13'337,11 Einheiten aus dem Handel.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt waren nach der Weihnachtspause mit Kauflaune zurückgekehrt. Gestützt wurden die Börsen von der Wall Street, wo Dow Jones & Co am Vortag abermals neue Bestmarken erreicht hatten.

Insgesamt verlief der Handel vor dem Wochenende ruhig, da viele Investoren die Bücher bereits geschlossen und sich in den Urlaub verabschiedet haben. Zuletzt hatte vor allem die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit die Börsen weltweit angeschoben. Der DAX hatte in der vergangenen Woche mit 13'425 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht, seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex aktuell rund ein Viertel hinzugewonnen. Eine neue Bestmarke blieb dem Börsenbarometer jedoch bislang verwehrt. Das Rekordhoch des DAX beläuft sich auf 13'596 Punkte.

Unternehmensseitig stand QIAGEN im Fokus der Anleger: Die Absage an den eigenen Verkauf schickte die QIAGEN-Papiere auf Sinkflug.

WALL STREET

Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt hatten am Freitag ihren Rekordlauf zuerst fortgesetzt. Dann jedoch setzten moderate Gewinnmitnahmen ein.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,19 Prozent fester in den Tag bei 28.675,34 Punkten und verblieb auch anschliessend in der Gewinnzone, dabei stellte er zwischenzeitlich einen neuen Rekordstand auf. Kurz vor der Schlussglocke gab er die Gewinne wieder ab. Er beendete den Tag 0,08 Prozent fester bei 28.645 Punkten. Der NASDAQ Composite wies zum US-Handelsbeginn einen Zuwachs von 0,3 Prozent auf 9.049,47 Einheiten aus. Auch er erreichte wieder einen neuen Höchststand, wurde dann von Gewinnmitnahmen jedoch ins Minus gedrückt. Sein Schlussstand: minus 0,17 Prozent bei 9.006 Punkten.

Auch am Freitag herrschte an der Wall Street noch einmal Optimismus, nachdem schon am Donnerstag neue Höchststände erreicht werden konnten. Dabei stützten zum einen ein starkes Weihnachtsgeschäft, auf der anderen Seite kamen aus China gute Konjunkturdaten. Daneben wird am Markt mittlerweile fest davon ausgegangen, das schon bald im US-chinesischen Handelsstreit ein "Phase-1-Abkommen" unterzeichnet wird.

ASIEN

Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten Märkte in Asien mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der Nikkei büsst aktuell 0,63 Prozent auf 23'687,86 Einheiten ein.

Daneben geht es aufwärts in China: Der Shanghai Composite legt kräftige 0,96 Prozent zu auf 3'034,02 Punkten. In Hongkong kann der Hang Seng dagegen 0,45 Prozent auf 28'351,94 Zähler hinzugewinnen. (7.00 Uhr MEZ)

Die asiatischen Aktienbörsen zeigen sich am Montag im späten Geschäft zweigeteilt. Während die chinesischen Aktienplätze im Plus notieren, überwiegen an die übrigen Börsen Abgaben. Gemein sind allen Handelsplätzen nur die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. In China stützt etwas die Geldpolitik. Die chinesische Zentralbank hat einen weiteren Schritt in Richtung Zinsliberalisierung unternommen. Sie hat die Banken des Landes aufgefordert, ausstehende Kredite mit neuen Referenzzinssätzen zu bewerten, die stärker auf Marktbewegungen reagieren sollen.

Als Belastungsfaktor werden die Vorkommnisse in Nordkorea bewertet, wo Diktator Kim Jong Un einmal mehr mit Kriegsrhetorik aufwartet. Kim rief bei einer Versammlung der kommunistischen Arbeiterpartei Militär und Diplomaten dazu auf, nicht näher benannte "offensive Massnahmen" zum Schutz der Sicherheit und der Souveränität des Landes vorzubereiten. Kim hat den USA eine Frist bis zum Jahresende gesetzt, um grosse Zugeständnisse zur Rettung einer fragilen Nukleardiplomatie zu machen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires