SMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Märkte gespalten zwischen Gewinnen und Verlusten

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte am Mittwoch von leichten Gewinnen geprägt sein.

Der SMI legt gemäss vorbörslicher Indikationen zu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der freundlichen Tendenz anschliessen.

Weiter auf Seitwärtskurs erwarten Händler die europäischen Aktienmärkte auch am Mittwoch. Die Augen sind weiter klar auf das Thema Inflation und Geldpolitik gerichtet. Da der künftige Kurs der US-Notenbank für die Märkte der Wegweiser schlechthin sei, könnten sich die Börsen bis zur nächsten FOMC-Sitzung weiter konsolidieren. Diese findet in genau zwei Wochen statt.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch leicht zugreifen.

Der DAX wird vorbörslich höher gesehen.

Der Handelstag ist gefüllt mit zahlreichen Wirtschaftsdaten. Aus den USA werden unter anderem Arbeitsmarktzahlen aus dem Privatsektor erwartet und aus Europa Verbraucherpreisdaten für November. Am Vortag hatte die Inflationsentwicklung in Deutschland nach Einschätzung der ING Bank "etwas Erleichterung" gebracht. Die Veröffentlichungen werden als wichtig erachtet für den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets dürften sie mit darüber entscheiden, ob die Europäische Zentralbank (EZB) in zwei Wochen den Leitzins um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte anhebt. Was den Zinspfad der US-Notenbank Fed betrifft, blickt er am Mittwoch gespannt auf eine Rede des Vorsitzenden Jerome Powell.

WALL STREET

Die Investoren am US-Aktienmarkt blieben nach dem Vortagesrückschlag auf hohem Niveau vorsichtig.

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 33'850,48 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite gab nach und verlor schlussendlich 0,59 Prozent auf 10'983,78 Zähler.

Am Markt kursierten Spekulationen, dass die jüngsten Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen die chinesische Staatsführung dazu veranlassen könnten, ihre Null-COVID-Politik schneller zu lockern. Dafür will China wohl Impfungen von Älteren stärker vorantreiben. Am Vortag hatten die Proteste in China Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen geschürt.

In den Blick rückte allmählich die für Mittwoch vorgesehene Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Anleger warten auf Hinweise auf eine zukünftig möglicherweise weniger aggressive Geldpolitik der Fed.

ASIEN

An den Börsen in Fernost werden zur Wochenmitte unterschiedliche Tendenzen registriert.

Der Nikkei in Tokio verliert aktuell (7.06 Uhr MEZ) 0,36 Prozent auf 27'929,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,13 Prozent auf 3'153,87 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng daneben ein Plus von 0,69 Prozent auf 18'330,28 Indexpunkte.

Mehrheitlich mit leichten Gewinnen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Lediglich an der Börse in Tokio geht es moderat nach unten, womit sich die negative Tendenz des Vortages fortsetzt. Die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben, heisst es mit Blick auf die am Nachmittag anstehende Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und den US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag. Hier erhoffen sich die Investoren Hinweise, ob die Fed bei ihrem straffen Zinserhöhungstempo bleibt, oder bei der Sitzung im Dezember etwas den Fuss vom Gas nehmen wird.

Schwächer als erwartet ausgefallene chinesische Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November belasten das Sentiment nicht. Chinas Einkaufsmanagerindizes könnten sich im Dezember und im ersten Quartal 2023 weiter abschwächen, meint Zhiwei Zhang, Wirtschaftswissenschaftler bei Pinpoint Asset Management. "Der Wiedereröffnungsprozess hat begonnen, was der Wirtschaft in der zweiten Hälfte 2023 wahrscheinlich zu einem Aufschwung verhelfen wird", ergänzt er. Die Städte werden jedoch mit einer steigenden Zahl von COVID-Patienten konfrontiert sein und Beschränkungen auferlegen müssen, um die Kurve in der frühen Phase der Wiedereröffnung abzuflachen", so der Teilnehmer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires