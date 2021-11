Omikron-Sorgen grassieren erneut: SMI und DAX in Rot -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer.

Der SMI sank anfänglich 0,62 Prozent bei 12'145,12 Punkten und fällt anschliessend weiter zurück.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich ebenfalls leichter.

Vor allem Aussagen des Moderna-Chefs Stephane Bancel gegenüber der "Financial Times" haben Investoren verunsichert, sind sich Händler einig. Er hatte erklärt, die vorhandenen Impfstoffe kämen mit der Omikron-Variante nicht zurecht. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch diese wie alle anderen Aussagen zu Omikron als vorläufig zu betrachten", kommentiert ein Börsianer.

"Und so wird es vermutlich in den nächsten Tagen weitergehen: An einem Tag kommen gute Nachrichten, die am Aktienmarkt einen Kurssprung nach oben auslösen, am nächsten schlechte, die einen Einbruch mit sich bringen", heisst es in einem weiteren Kommentar. Entsprechend sollten sich Anleger in den kommenden Wochen auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Denn insgesamt sei die Nachrichtenlange rund um das Coronavirus und seine Varianten nur schwer zu fassen. Infolge dieser jüngsten Virusentwicklungen schrauben die Märkte auch die Erwartungen zurück, wann die Zentralbanken eine Beschleunigung der Normalisierungsmassnahmen in Betracht ziehen könnten, ergänzt ein weiterer Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag von kräftigen Verlusten geprägt.

Der DAX eröffnetw den Handel mit einem Minus von 1,07 Prozent bei 15'117,63 Punkten und verbleibt tief in der Verlustzone.

Neue Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron lässt an den Aktienmärkten die Nervosität steigen. Für weiteren Abgabedruck sorgen vor allem die Aussagen des Moderna-Chefs Stephane Bancel in der "Financial Times", dass bestehende Impfstoffe mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben dürften und es länger dauern dürfte, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten. Die Sorgen der Anleger vor der Variante werden damit schlagartig wieder grösser. Erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China, wo der staatliche Einkaufsmanagerindex für die Industrie im November stärker stieg als erwartet, gerieten durch die Nachrichten zu Omikron in den Hintergrund.

WALL STREET

Anleger in den USA fassten am Montag neuen Mut.

Der Dow Jones schloss 0,68 Prozent höher bei 35'135,55 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 1,88 Prozent auf 15'782,83 Zähler zu.

Die US-Börsen haben sich am Montag etwas von ihren kräftigen Verlusten vor dem Wochenende erholt. Anleger warteten wohl vor allem auf neue Erkenntnisse zur Coronavirus-Variante Omikron und sind wieder ein wenig optimistischer geworden. Denn zwar könnte Omikron ansteckender sein als etwa Delta, aber noch ist unklar, ob diese Variante auch gefährlicher ist und die Zahl der Hospitalisierungen und Todesfälle dadurch steigt. Experten aus Südafrika, wo die ersten Fälle publik geworden waren, konstatierten bisher vergleichsweise milde Symptome bei Patienten, die sich damit angesteckt haben.

Zudem hatte das US-Biotechunternehmen Moderna am Sonntag angekündigt, es könnte schon früh im kommenden Jahr einen speziell auf Omikron zugeschnittenen Impfstoff in grossem Massstab herstellen. Auch der Mainz Konkurrent BioNTech teilte mit, er arbeite neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Variante auch an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in südliche Richtung.

In Japan sackt der Nikkei aktuell 1,13 Prozent auf 27'963,44 Punkte ab.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert um 0,11 Prozent auf 3'558,89 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong bei 23'336,55 Zählern mit einem Minus von 2,16 Prozent notiert.

Nach den coronabedingten Abschlägen zum Wochenstart erholen sich die meisten Börsen in Asien am Dienstag zunächst. Doch mit neuen bestätigten Omikronfällen drehen die Aktienmärkte im Verlauf nach unten ab. In Hongkong oder Singapur setzen sich die jüngsten Abschläge fort. Anleger agierten weiterhin verunsichert, heisst es. Dazu trägt bei, dass der CEO von Moderna die Meinung vertritt, dass die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe gegen die neue Omikron-Variante geringer sein werde. Die japanische Regierung erklärte am Montag, dass sie die Einreise von Ausländern in das Land verbieten werde. Konjunkturdaten aus China bewegen indes kaum. Zu den schwächsten Börsen der Region zählt Hongkong. Analysten verweisen auf die jüngste Schwäche des Hongkong-Dollar . Der Aktienmarkt in Hongkong zählte nicht erst seit heute zu den schwächeren, heisst es. Belastet werde der chinesische Markt von den insgesamt unsicheren Konjunkturaussichten. Es sei insgesamt nicht klar, ob die Talsohle durchschritten sei, sagt ein Volkswirt. Daran änderten auch die aktuellen Daten nichts.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires