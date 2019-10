Asiens Börsen im Minus

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch schwächer. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kleinen Aufschlägen. Der DAX tendierte um die Nulllinie. Die US-Indizes tendierten mit unterschiedlichen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse konnte ihre Verluste am Dienstag abschütteln.

Der Leitindex SMI eröffnete noch tiefer, konnte im späten Handel jedoch knapp in die Gewinnzone steigen. Bis zum Börsenschluss blieb für den SMI ein Aufschlag von 0,26 Prozent bei 10'258,52 Punkten an der Kurstafel stehen.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI konnten nach einem schwächeren Start im weiteren Handelsverlauf auf grünes Terrain klettern. Sie gingen 0,1 Prozent stärker bei 1'573,31 Zählern bzw. 0,18 Prozent höher mit 12'366,38 Einheiten aus dem Handel.

Am Schweizer Aktienmarkt standen die Zeichen am Dienstag zunächst auf Konsolidierung. Nach dem Rekordlauf der letzten Tage hielten sich Investoren etwas zurück. Dabei wäre laut Händlern ein kurzer Rücksetzer für die zuletzt heiss gelaufenen Märkt durchaus gesund.

Die Zurückhaltung wurde vor allem mit der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed begründet. Zwar wird mehrheitlich ein weiterer Zinsschnitt erwartet, ausschlaggebend sei aber vor allem die Wortwahl der Währungshüter und ihre aktuelle Einschätzung der Wirtschaftslage. Leicht positiv werden am Markt auch die jüngsten Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit sowie der Brexit-Aufschub gesehen.

Zunächst sind es vor allem Werte aus der zweiten Reihe, die sich zu Wort melden. Die Zwischenberichte von Landis+Gyr, SIG Combibloc, AEVIS wurden überwiegend freundlich aufgenommen.

Rieter und Feintool kamen dagegen nicht gut an. Bei Kuros belastet eine angekündigte Kapitalerhöhung.

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX startete bereits wenig bewegt, tendierte zwischenzeitlich auf rotem Terrain, bevor er sich wieder der Nulllinie zuwandte. In den Feierabend ging das deutsche Börsenbarometer kaum verändert mit minus 0,02 Prozent bei 12.939,62 Indexpunkten.

Der DAX hatte am Dienstag seiner Rally der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Doch obwohl er inzwischen deutlich überkauft sei, liessen die Bullen offenbar noch keine grösseren Verluste zu, sagten Charttechniker.

Am Montag hatte der DAX mit 12'986 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni vergangenen Jahres erreicht, nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche mit China für Optimismus gesorgt hatten.

Die Berichtssaison fanden mit aktuellen Quartalszahlen unter anderem von den DAX-Mitgliedern Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC) und Beiersdorf ihre Fortsetzung. Bereits am Montagabend hatte die Deutsche Börse über ihre Geschäftsentwicklung berichtet.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Dienstag eine uneinheitliche Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete den Tag mit einem kleinen Abschlag, konnte im weiteren Verlauf zwischenzeitlich leicht ins Plus drehen, fiel zum Handelsschluss jedoch wieder an den Vortagesschluss zurück. Er schloss mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 27'070,67 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem kleinen Verlust, den er im Handel noch ausweitete. Er ging 0,59 Prozent leichter bei 8'276,85 Indexpunkten in den Feierabend.

Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison gab den Takt für die Märkte vor. Dazu kommt am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank. Hier wird von Investoren mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte im laufenden Jahr. Zum Wochenausklang steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda.

Am Vortag hatte der S&P 500 erstmals seit drei Monaten wieder einen neuen Rekordstand markiert. Seit Beginn des Jahres steht ein Plus von 21 Prozent zu Buche - wobei dieses mehrheitlich in den ersten vier Monaten des Jahres erzielt wurde. "Ich denke, der Markt hatte eine Rezession mehrheitlich eingepreist und diese Erwartung dürfte sich geändert haben", sagte Michael Mullaney, Director of Global Market Research bei Boston Partners.

ASIEN

Asiens Börsen präsentieren sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

In Japan verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Minus von 0,49 Prozent auf 22'862,33 Punkte.

Der Shanghai Composite verliert ebenfalls 0,49 Prozent auf 2'939,81 Zähler. Derweil steht der Hang Seng in Hongkong 0,35 Prozent tiefer bei 26'692,49 Einheiten.

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Asien. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück.

Dazu kommen Zweifel an einer baldigen Beilegung des Handelsstreits USA/China. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der geplante "Phase-1-Vertrag", der eigentlich im kommenden Monat auf dem Asien-Pazifik-Gipfel in Chile unterzeichnet werden sollte, möglicherweise nicht rechtzeitig fertig wird. Ziel sei die Unterzeichnung des Vertrags in Chile, aber "manchmal sind Texte noch nicht fertig", zitiert Reuters einen Vertreter der US-Regierung.

China hat im Gegenzug den USA Schikane vorgeworfen, weil chinesische Telekomausrüster in den USA nicht tätig werden sollen. Überdies hat der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen angedeutet, dass die US-Vorwürfe gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen die Handelsgespräche negativ beeinflussen könnten. Ansonsten gilt das Interesse der Bilanzsaison.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires