SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt präsentiert sich am Montag vor Handelsstart kaum verändert. Der deutsche Aktienmarkt wird ohne grosse Veränderungen erwartet. Die Aktienmärkte in Fernost zeigen sich zum Wochenstart ohne gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig bewegt erwartet.

Der Leitindex SMI tendiert am Montag vor Handelsstart um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen vor dem Wochenende grüne Vorzeichen aus.

Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Positiv für die Märkte werde die Erholung der chinesischen Einkaufsmanagerindizes gewertet. Im Fokus stehen daneben Inflationsdaten aus Deutschland, Italien und Spanien.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse wird am Montag stabil erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Schlusskurs von Freitag.

In New York hatten die Börsen am Freitag noch unter der Sorge gelitten, dass die US-Regierung die Kapitalströme in Richtung China begrenzen könnte. Auch in Asien dominierten am Montag die negativen Vorzeichen. Am Morgen kamen nun aber gemischte Signale aus der chinesischen Industrie, die den Markt offenbar zunächst nicht eindeutig beeinflussen können.

WALL STREET

Die Furcht vor einer Verschärfung des Handelsstreits mit China hat die Wall Street nach einem verhaltenen Start ins Minus gedrückt. Der Dow Jones eröffnete noch mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent bei 26'987,26 Punkten, drehte im späteren Verlauf dann aber ins Minus. Aus dem Handel geht er 0,26 Prozent leichter mit 26'820 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich zur Startglocke 0,2 Prozent höher bei 8'047,11 Einheiten, rutschte dann jedoch unter die Nulllinie. Sein Schlussstand: minus 1,13 Prozent bei 7'939 Punkten.

Die US-Regierung denkt einem Medienbericht zufolge über die Begrenzung amerikanischer Kapitalströme in Richtung China nach. Entsprechende Diskussionen würden derzeit in der Trump-Administration geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf informierte Personen. Eine Möglichkeit sei demnach, Aktien chinesischer Unternehmen nicht mehr an amerikanischen Börsen handeln zu lassen. Zudem könnte das Engagement amerikanischer Pensionsfonds in chinesischen Märkten begrenzt werden.

Für Unsicherheit sorgt zudem die anhaltende Diskussion um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump . In der Ukraine-Affäre um möglichen Machtmissbrauch des US-Präsidenten will Trump undichte Stellen im Weissen Haus finden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Seine Gegner sehen sich derweil auf dem Weg zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Republikaner bestärkt. Die von dem anonymen Hinweisgeber eingereichte Beschwerde über Trump und dessen umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten berge wichtige Anhaltspunkte für Ermittlungen gegen den Präsidenten.

ASIEN

Am Montag zeigen sich die asiatischen Börsen uneinig.

In Japan verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,76 Prozent auf 21'712,47 Punkte.

In China steht der Shanghai Composite derweil 0,40 Prozent tiefer bei 2'920,46 Zählern. Parallel kann der Hang Seng in Hongkong 0,52 Prozent zulegen auf 26'088,88 Indexpunkte.

Die Aktienmärkte Asien tendieren zu Wochenbeginn uneinheitlich. Bestimmt wird der Handel erneut vor allem durch Meldungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Peking hatte am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He, im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird. Ein genauer Termin wurde jedoch nicht genannt. Zuvor ist in Medien der 10. und 11. Oktober genannt worden. "Die beiden Seiten sollten eine Lösung finden auf Basis eines gleichberechtigten Dialogs und in Übereinstimmung mit dem Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens", wird ein chinesischer Unterhändler in Medien zitiert.

Für Verunsicherung sorgen weiterhin Berichte vom Freitag, wonach das Weisse Haus erwägt, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren. Das US-Finanzministerium bestritt am Wochenende, dass die US-Regierung dies "zu diesem Zeitpunkt" vorhat, schloss dies jedoch auch nicht aus. Marktteilnehmer fragen sich nun, ob es sich hierbei um Verhandlungstaktik handelt oder um ein Zeichen einer härteren Linie Washingtons gegenüber Peking.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires