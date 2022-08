Inflationsdaten im Fokus: SMI etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Dienstag zunächst etwas von seinen jüngsten Verlusten.

Der SMI tendiert im frühen Handel auf grünem Terrain, nachdem er 0,16 Prozent fester bei 10914,18 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgen dieser positiven Tendenz.

An der Wall Street hatten am Vorabend die wichtigsten Indizes ihre Talfahrt gebremst, während es in Japan nach oben ging. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Anleger mit seinen Aussagen verunsichert, das Fed werde die Inflation bekämpfen, auch wenn dies für die Wirtschaft schmerzhaft sein sollte.

Wie gross der nächste Zinsschritt des Fed im September ausfallen wird, hängt von weiteren Konjunkturdaten ab. Die Anleger warten daher nun gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Berichtstag stehen die Verbraucherpreise für Deutschland für August im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag fester.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,21 Prozent höher bei 12'919,43 Punkten und hält sich auch anschliessend im Plus.

Mit einem positiven Start rückt der DAX wieder an die runde Marke von 13'000 Punkten heran, unter die er am vergangenen Freitag gerutscht war nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen. "Seine Botschaft war, dass die Fed weitermachen wird, bis ihre Arbeit erledigt ist", sagte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets mit Blick auf ihr Ziel, die Inflation einzudämmen. Er schätzt, dass die Fed im September ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte erhöhen wird.

Aber auch in Deutschland stehen die Währungshüter wegen der hohen Inflation unter Druck. Im Blick stehen deshalb am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Marktbeobachter rechnen daher mit einer deutlichen Zinsanhebung der EZB in der kommenden Woche. Die Kehrseite ist die konjunkturelle Bremswirkung, die Rezessionssorgen der Anleger dürften daher nicht kleiner werden.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich im Montagshandel mit leichten Verlusten.

Der Dow Jones gab zum Börsenstart bereits nach und verblieb auch anschliessend auf rotem Terrain, grenzte seine Abschläge im Verlauf jedoch deutlich ein. Letztlich ging er mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 32'099,65 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete daneben ebenfalls niedriger und gab auch danach nach. Er notierte zum Börsenschluss 1,02 Prozent schwächer bei 12'017,67 Zählern.

An den Finanzmärkten dominierten nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bereits Ende vergangene Woche die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung unterstrichen und klargestellt, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die stark steigenden Preise auch unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Folgeschäden fortsetzen werde. Denn eine dauerhaft hohe Inflation kann der Wirtschaft eines Landes langfristig grossen Schaden zufügen, weshalb Notenbanker mittlerweile kurzfristige Bremsspuren durch höhere Leitzinsen in Kauf nehmen. Markterwartungen, wonach die Fed wegen konjunktureller Probleme im kommenden Jahr wieder an Zinssenkungen denken könnte, erteilte Powell damit faktisch eine Absage.

ASIEN

Asiens Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,24 Prozent auf 28'224,28 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert dagegen 0,57 Prozent tiefer bei 3'222,28 Zählern. An der Börse in Hongkong gibt der Hang Seng um 0,90 Prozent auf 19'843,71 Einheiten nach.

Nach einer Verkaufswelle, ausgelöst von Fed-Chef Jerome Powell, der in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole klargemacht hat, dass die Federal Reserve der Inflationsbekämpfung absolute Priorität einräumt, selbst um den Preis einer Rezession, erholen sich die Märkte am zweiten Handelstag der Woche wieder etwas.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires