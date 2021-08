Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Die Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen vor dem Wochenende zögerlich zu.

Der SMI startete etwas tiefer in den Handelstag, schaffte es jedoch anschliessend in die Gewinnzone vorzudringen, wo er die Woche letztlich auch 0,24 Prozent höher bei 12'439 Punkten beendete.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dem Leitindex und präsentierten sich ebenfalls mit plus 0,29 Prozent auf 2'022,06 Zähler respektive plus 0,37 Prozent auf 15'982,28 Einheiten etwas stärker.

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich mit einem Platz im europäischen Mittelfeld ins Wochenende verabschiedet. Leicht bremsend wirkten Kursverluste bei den Aktien aus dem Finanzsektor, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei einem Notenbanker-Symposium im Hinblick auf ein erstes Straffen der ultralockeren Geldpolitik leicht taubenhaft geäussert hatte. Dazu hatte er betont, dass ein mögliches Zurückfahren der monatlichen Anleihekäufe nicht auf steigende Zinsen schliessen lassen würde.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrschte zum Wochenschluss leichter Optimismus vor.

Der DAX begann den Handel noch etwas tiefer, konnte seine Verluste im Tagesgeschehen jedoch komplett aufholen und letztlich um 0,37 Prozent auf 15'851,75 Zähler steigen.

Die Finanzwelt wartete mit Spannung auf mögliche Äusserungen der US-Notenbank (Fed) zur Geldpolitik. Fed-Chef Jerome Powell hielt im Rahmen des Zentralbank-Symposiums (Jackson Hole) seine Online-Rede. Dabei deutete dieser vorsichtig an, dass die milliardenschwere Anleihekäufe noch in 2021 eingegrenzt werden könnten.

WALL STREET

An den US-Börsen waren die Marktteilnehmer in Kauflaune.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nahezu unverändert, konnte anschliessend aber zulegen. Letztlich stand ein Zuwachs von 0,69 Prozent bei 35'454,81 Punkten an der Tafel. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls Aufschläge verbuchen, nachdem er leicht im Plus gestartet war. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,23 Prozent auf 15'129,50 Indexeinheiten.

Im Zuge der Rede von Jerome Powell hatte sich am Freitag an der Wall Street wieder Optimismus breit gemacht. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften.

Powells Rede galt seit Tagen schon als zentrales Thema an den Finanzmärkten. Er stellte zwar eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht, blieb aber unkonkret und wies auf die derzeit wieder von dem Coronavirus ausgehenden Gefahren hin. Der Währungshüter betonte ausserdem, dass eine Reduzierung der Anleihekäufe noch kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung sei.

Für die Anleger waren die Aussagen so unkonkret wie erhofft, gerade was die erwartete baldige Rückführung der Anleihekäufe betrifft. "Keine Nachrichten fungieren derzeit als gute Nachrichten", urteilte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. "Solange die US-Notenbank im Nebel stochert, kann der Aktienmarkt im Niedrigzins offensichtlich weiter einen Nährboden finden", betonte der Experte.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen zum Wochenstart moderate Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei legt in Tokio gegen 07:00 MESZ um 0,43 Prozent auf 27'760,78 Indexpunkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,34 Prozent auf 3'534,23 Punkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich derweil mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent bei 25'495,91 Einheiten.

Händler verweisen auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte.

Die Powell-Aussagen sorgen für Erleichterung, denn zuletzt hatten sich eine Reihe von Fed-Vertretern für einen baldigen Beginn der Reduzierung der Wertpapierkäufe ausgesprochen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires