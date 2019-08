SMI höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliessen teils stärker

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt verläuft der Handelsstart freundlich. In Fernost wiesen die Indizes am Freitag grösstenteils positive Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich höher im Freitagshandel.

Der Leitindex SMI knüpft an seine Zuschläge vom Donnerstag an und startete 0,31 Prozent fester bei 9'868,77 Zählern. Anschliessend baut der Aktienindex sein Plus aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten ebenfalls mit grünen Vorzeichen und legen weiter zu.

Der Schweizer Aktienmarkt kann zu Wochenschluss an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Denn die Anleger haben zuletzt nach positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA wieder Mut gefasst. Aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium hatte es geheissen, dass eine Eskalation nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei.

Die Anleger hoffen darauf, dass es im September wieder zu Gesprächen zwischen beiden Parteien kommt. Gleichzeitig drängt im Brexit-Streit der britische Premierminister Boris Johnson auf eine Intensivierung der Gespräche. Die wichtigsten Konjunkturzahlen kommen am Nachmittag aus den USA.

Unternehmensseitig steht Novartis im Fokus. Der Pharmakonzern hat positive Studiendaten zu seinem Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab vorgelegt. Daneben setzt sich die Bilanzsaison in ihren letzten Zügen fort mit Halbjahreszahlen von unter anderen Edisun Power, PLAZZA und IVF HARTMANN.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt folgen am Freitag kräftige Kursgewinne.

Der DAX eröffnete 0,10 Prozent stärker bei 11'850,30 Punkten und kann weiter Boden gut machen.

Nachdem der DAX zu Wochenbeginn abgetaucht war, liegt er inzwischen mit rund 2 Prozent im Plus. Mit Blick auf die zurückliegenden Wochen sehen Chartanalysten hier die Möglichkeit, dass es durchaus weiter aufwärts gehen könnte. Doch auch aus wirtschaftspolitischer Sicht stehen die Zeichen derzeit erst einmal auf Entspannung. Die Anleger haben zuletzt nach positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA wieder Mut gefasst.

Nach wie vor bleibt der Brexit im Hinterkopf der Anleger - die Frist naht: Der britische Premierminister Boris Johnson will die Gespräche mit der EU über den Brexit forcieren. Während des ganzen Septembers sollten sich die Unterhändler beider Seiten zwei Mal pro Woche treffen, kündigte Johnson an. Nur so bestehe die Möglichkeit einer Einigung vor dem angestrebten Austrittsdatum Grossbritanniens am 31. Oktober. Notfalls will der konservative Premier sein Land auch ohne Abkommen aus der EU führen.

Unter den Unternehmen legen zudem weitere Nachzügler in der Berichtssaison ihre Zahlen vor. Dazu gehört am Freitag der Spezialmaschinenbauer ISRA VISION und Biotech-Unternehmen B.R.A.I.N.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag erneut aufwärts.

Der Dow Jones notierte im Handelsverlauf klar im Plus und verabschiedete sich 1,25 Prozent fester bei 26'361,87 Indexpunkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte am Donnerstag deutlich zu und verabschiedete sich 1,48 Prozent fester bei 7'973,39 Zählern.

Positiv aufgenommene Äusserungen Chinas im Handelsstreit mit den USA verliehen der Erholung an den US-Märkten am Donnerstag weiteren Schwung. Börsianer verwiesen darauf, dass vor allem die jüngsten Aussagen zum Handelskrieg aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium positiv interpretiert würden. "Diesmal liess China verlautbaren, man sei in Gesprächen mit den USA", sagte etwa Jochen Stanzl von CMC Markets und fügte hinzu: "Als wenn man an diesem Punkt nicht schon oft gewesen wäre." US-Präsident Donald Trump kündigte zudem weitere Gespräche mit China an.

Die US-Daten des Tages spielen kaum eine Rolle, zumal sie die Erwartungen weitgehend erfüllten. Das US-Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal 2019 schwächer ausgefallen als bisher angenommen, dies war aber so erwartet worden. Zudem erholten sich die US-Unternehmensgewinne stark. Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat leicht, aber im vorausgesagten Rahmen zugelegt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende hauptsächlich freundlich.

In Japan stieg der Leitindex Nikkei 1,19 Prozent auf 20'704,34 Punkte. Im gesamten Monat August indes zeigte sich der Leitindex in Japan sehr schwach - Er büsste 3,8 Prozent ein.

In China war die Stimmung zunächst ebenfalls freundlich, bricht dann aber ab: Der Shanghai Composite legte erst leicht zu, drehte im Verlauf aber auf rotes Terrain um und schloss letztendlich 0,16 Prozent schwächer bei 2'886,24 Zählern. Parallel reduzierte auch der Hang Seng in Hongkong seine Aufschläge und ging marginale 0,08 Prozent höher bei 25'724,73 Einheiten aus dem Handel - auf Monatssicht verlor er sogar 7,5 Prozent.

Für Kauflaune sorgten anfangs Aussagen Pekings an den Verhandlungstisch mit den USA zurückkehren zu wollen, um eine Lösung im Handelskonflikt zu finden. Allerdings gaben die Börsen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong zuletzt ihre Gewinne ab. Zudem sieht es auf Monatssicht mau aus für die Aktienmärkte. Der August war ein sehr schwacher Börsenmonat.

Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets verwies für die allgemein eher positive Stimmung insbesondere auf Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium vom Vortag. Ein Sprecher habe betont, dass eine Eskalation im Handelsstreit weder China noch den USA nutze. Die Anleger hoffen darauf, dass es im September wieder zu Gesprächen zwischen beiden Parteien kommt, nachdem der Handelskonflikt vor einer Woche eskaliert war. Jedoch warnte das Ministerium gleichzeitig davor, dass Peking ausreichend Möglichkeiten habe, um auf die von den USA angekündigte Anhebung der Strafzölle angemessen reagieren zu können. Für Erleichterung sorgte, dass Peking offenbar nicht beabsichtigt sofort Vergeltungsmassnahmen zu ergreifen.

Zudem sagte US-Präsident Donald Trump, dass für die USA und China am heutigen Tag Gespräche zum Thema Handel auf der Agenda stehen. Weitere Details gab es jedoch nicht.

