Fed-Zinspause hält an: Asiens Börsen gespalten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab nach neuen Rekorden zur Wochenmitte letztlich nach.

Der SMI bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain und beendete den Handel 0,58 Prozent tiefer bei 14'486,10 Punkte. Zuvor startete er höher und konnte im Handelsverlauf eine neue Bestmarke verbuchen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben ebenfalls nach, nachdem sie zuvor höher gestartet sind. Letztlich stand ein Minus von 0,45 Prozent bei 20'309,62 Einheiten bzw. 0,23 Prozent bei 2'311,08 Stellen an der Kurstafel.

Am Mittwoch eilte das Börsenbarometer im frühen Handel von einer Rekordmarke zur nächsten. Die neue Bestmarke lautet jetzt 14'656,05 Punkte. Dabei galt es eine Vielzahl an Nachrichten und Daten zu verarbeiten - allen voran die Quartalszahlen der beiden Blue Chips UBS und Logitech.

Die Investoren konnten jedoch die neuerlichen Angriffe des Iran im Konflikt mit den Vereinigten Staaten nicht vollständig abschütteln. Die Ölpreise haben reagiert und sind gestiegen. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert.

Darüber hinaus setzte sich der Ausverkauf im Chipsektor weiter fort und belastete auch die hiesigen Werte. In Asien wurde am Mittwochmorgen der südkoreanische Chipproduzent SK hynix abgestraft, nachdem der Konzern trotz Rekordgewinnen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte. Nach US-Börsenschluss steht der Branche mit den Zahlen von Microsoft und Meta ein weiterer Stimmungstest bevor. Bereits am Nachmittag meldete sich der Chiphersteller QUALCOMM.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Mittwoch schlussendlich kaum verändert.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas höher. Im Verlauf wechselte er zeitweise zwischen Gewinnen und Verlusten, notierte letztlich jedoch marginale 0,01 Prozent im Minus bei 25'460,48 Punkten.

Gut aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen haben den DAX am Mittwoch gestützt und neue geopolitische Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt. Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA liessen die Preise für Öl und Gas jedoch wieder steigen und drückten etwas auf die Stimmung. Vorsicht herrschte ausserdem vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen grosser US-Technologiefirmen.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Laut dem US-Regionalkommando Centcom sind alle Geschosse abgefangen worden.

Bei der zweiten Zinsentscheidung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh rechnen die meisten Beobachter erneut nicht mit einer Änderung beim Leitzins, sodass dieser zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Die Diskussion über eine mögliche Zinserhöhung hat zuletzt aber wieder zugenommen. Der Iran-Krieg sorgt weiter für grosse Verunsicherung.

Verunsichert waren auch die Anleger im Halbleitersektor. In diesem ging es in den USA und in Asien erneut bergab. Bedenken, dass sich die immens hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) nicht rechnen könnten, sowie Sorgen vor Konkurrenz aus China trübten die Stimmung ein.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch in der Verlustzone.

Der Dow Jones Industrial verlor 2,18 Prozent auf 51'594,86 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und schloss mit einem Abschlag von 1,74 Prozent bei 24'442,94 Zählern.

Auch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nahmen die Anleger bei den zuletzt favorisierten Standardwerten weiter Gewinne mit. Während die Ölpreise wieder deutlich anzogen, zeigten sich Anleger verunsichert.

Marktteilnehmer blieben vorsichtig, auch nachdem die US-Notenbank über den Leitzins entschieden und die Zinspause verlängert hat. Obendrein legen mit Microsoft und Meta nachbörslich die nächsten zwei Mitglieder der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Quartalsberichte vor. Am Donnerstag ist dann der iPhone-Hersteller Apple an der Reihe, dessen Aktie seit Wochenbeginn einen Rekordlauf hat.

ASIEN

Die asiatischen Märkte weisen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,63 Prozent auf 61'823,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite dagegen 1,15 Prozent tiefer bei 3'784,55 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent auf 25'798,93 Einheiten derweil kaum verändert.

Obwohl die US-Notenbank Fed an ihrem Kurs festhält und die Zinspause verlängert hat, scheinen Anleger daraus nicht wirklich Hoffnung zu schöpfen. Marktteilnehmer könnten die Entscheidung der Fed schlicht als Vertagung einer Zinserhöhung werten, die bei der nächsten Sitzung im September dann möglicherweise in Kraft tritt.

Zeitgleich müssen Anleger eine Reihe von Quartalszahlen verdauen, so zum Beispiel von den US-Schwergewichten Microsoft und Meta. Am heutigen Donnerstag rückt mit Apple bereits der nächste Tech-Riese in den Fokus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires