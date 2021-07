Dow startet schwächer -- SMI kämpft sich ims Plus vor -- DAX rutscht im Freitagshandel ab -- Asiens Börsen gehen tiefer ins Wochenende

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kann im Freitagshandel zulegen.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 12'005,91 Punkten gestartet, kann sich inzwischen aber in grünes Terrain vorarbeiten.

Für die Nebenwerteindizes SLI und SPI war es zum Auftakt um 0,67 Prozent auf 1'947,98 Punkte bzw. um 0,56 Prozent auf 15'446,35 Zähler nach unten gegangen. Inzwischen sind sie aber ins Plus gedreht.

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren zum Wochenschluss mit ihren Engagements zurück. Die Berichtssaison ist mit zahlreichen Quartalsbilanzen einmal mehr zwar das Hauptthema. Wie Händler aber betonen, reicht es oft nicht mehr aus, die Erwartungen einfach übertroffen zu haben. Gerade bei den grossen Technologieunternehmen habe man gesehen, dass die sogenannten Flüsterschätzungen am Markt noch optimistischer sind, als die durchschnittlichen Analystenerwartungen. In einem solchen Spannungsfeld reiche es dann kaum mehr aus, besser als der Konsens zu sein. Das haben auch hierzulande einige Titel in den letzten Tagen zu spüren bekommen.

Darüber hinaus sorgen die erneuten Kursverluste in Asien für einen Stimmungsdämpfer. Die Erholung an den chinesischen Börsen scheine bereits wieder beendet zu sein, heisstes im Handel. "Offenbar trauen die Investoren den Lippenbekenntnissen der Regulierungsbehörden nicht über den Weg", kommentiert ein Börsianer. Darüber hinaus sei Covid-Thema derzeit zwar nicht mehr so omnipräsent, jedoch längst nicht vorbei. Auf Konjunkturseite gab es bereits erste BIP-Daten zum zweiten Quartal aus Deutschland und Italien. Im Handelsverlauf folgen noch die US-Konsumausgaben. Gerade die US-Daten dürften die Anleger nach dem erneuten Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer ultra-lockeren Geldpolitik genau beäugen.

Dass der Markt seine anfänglichen Verluste nach und nach abschüttelt, verdankt er vor allem den beiden Pharma-Schwergewichten Roche und Novartis.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel zeigt sich am Freitag mit Verlusten.

Der DAX steigt mit einem Minus von 0,91 Prozent bei 15'493,74 Zählern in den Handel ein und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Minus.

Schwächere Wachstumssignale des US-Online-Riesen Amazon brachten vor dem Wochenende die Anleger ins Grübeln. Die meisten der grossen Tech-Konzerne, die in den vergangenen Quartalen stark gewachsen seien, dürften es in nächster Zeit schwerer haben, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Stimmung trübten zudem die Verluste an den asiatischen Börsen sowie steigende Coronazahlen. Gute Quartalszahlen von Unternehmen wurden teils genutzt, um Gewinne einzustreichen.

WALL STREET

Die Wall Street wird am Freitag von Gewinnmitnahmen belastet.

So eröffnete der Dow Jones 0,20 Prozent tiefer bei 35'013,26 Zählern. Auch der NASDAQ Composite gibt anfänglich ab und verliert 1,10 Prozent auf 14'615,85 Punkte.

Am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenmonats mit immer neuen Rekordständen machen die Anleger Kasse. Zudem enttäuschte der US-Onlinehandelsgigant Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Die Daten zu den Konsumausgaben und Arbeitskosten allerdings sorgten für positive Stimmung, denn der US-Verbrauch entwickelt sich nach einem schwächeren Vormonat im Juni wieder robust. Zudem legten die Arbeitskosten im zweiten Quartal weniger deutlich zu als erwartet.

ASIEN

Mit Verlusten präsentierten sich die grössten Börsen in Asien im Freitagshandel.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei gegen am Freitag 1,32 Prozent auf 27'650 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,42 Prozent auf 3'397,36 Zähler tiefer. Rot zeigte sich die Börse in Hongkong: Dort büsste der Hang Seng 1,35 Prozent auf 25'961,03 Zähler ein.

Zum Wochenausklang standen die Börsenampeln an den Aktienmärkten in Asien auf Rot. Für Kaufzurückhaltung sorgte das am Vortag berichtete und deutlich unter der Erwartung gebliebene Wirtschaftswachstum in den USA, berichteten Händler. In Tokio kam als Belastungsfaktor hinzu, dass in Japan Berichten zufolge über eine Ausweitung der Lockdown-Massnahmen wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie auf weitere Teile des Landes nachgedacht wird. Bislang gelten diese nur für Tokio und Okinawa. An den chinesischen Börsen dürfte auch eine technische Gegenreaktion nach den sehr starken Gewinnen der beiden Vortage eine Rolle gespielt haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires