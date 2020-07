SMI im Minus -- DAX beginnt Handel schwächer -- Asiens Börsen vorwiegend fester

Die heimischen Märkte tendieren am Donnerstag leichter. Der deutsche Leitindex startet am Donnerstag schwächer. Die Börsen in Fernost notieren am Donnerstag mehrheitlich auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Die Anleger in der Schweiz sind am Donnerstagmorgen vorsichtig gestimmt.

Der Leitindex SMI notiert am Donnerstag kurz nach Handelsstart leichter.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich auf rotem Terrain.

Als kaum in den Griff zu bekommen werten Händler die Nachrichtenlage. Eine Flut von Quartalszahlen prasselt auf den Markt ein, so dass Marktteilnehmer voll mit der Interpretation der Daten beschäftig sein dürften. Dazu müssen die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend eingearbeitet werden. Hier wurde die weitere Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft unterstrichen, was bullisch für die Märkte ist. Am Aktienmarkt deutet sich aber zunächst wenig Bewegung an. Die Musik spiele bei Einzelwerten nach Zahlenausweis, heisst es. Im Fokus stehen auch die US-Technologiekonzerne mit ihrer Befragung vor dem US-Kongress. Ein Kurseinbruch der marktdominierenden Aktien dürfte aber darauf nicht folgen, heisst es. Dazu gesellen sich noch enorm wichtige Konjunkturdaten wie die frischen BIP-Daten zum zweiten Quartal aus vielen Ländern. Nirgendwo dürfte aber die chaotische Behandlung der Coronakrise so tiefe Spuren wie in den USA hinterlassen haben.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigt sich der DAX pessimistisch.

Der DAX geht mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 12'762,12 Punkten in den Donnerstagshandel.

Seit seinem Rutsch unter die runde Marke von 13.000 Punkten am vergangenen Freitag pendelt der DAX in einer engen Spanne zwischen 12.800 und 12.900 Punkten. Nach seiner Rally nach dem Corona-Crash fehlten zuletzt Impulse für weitere Gewinne.

Auch die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten nicht überrascht. Die Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, hiess es. Der New Yorker Aktienmarkt ging nach den Fed-Aussagen mit moderaten Kursgewinnen aus dem Handel. Auch in Asien tendierten die Börsen am Morgen überwiegend freundlich.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz.

Der Dow Jones startete marginal höher Anschliessend konnte er etwas deutlicher zulegen. Aus dem Handel ging der Leitindex 0,62 Prozent höher bei 26'542,04 Zählern. Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite 1,35 Prozent höher bei 10'542,94 Punkten.

Dabei standen zahlreiche Geschäftsberichte wichtiger Konzerne im Fokus. "Die Berichtssaison nimmt vor allem in den USA weiter Fahrt auf", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank und nannte die vorgelegten Quartalsberichte "gemischt". Während es bei den Technologieunternehmen weiterhin relativ rund laufe, hinkten die Unternehmen der "Old-Economy" hinterher.

Jedoch hielten sich die Anleger wegen der Aussagen der Notenbank zunächst noch etwas zurück. An der Geldpolitik per se werde sich wohl aber erst einmal nichts ändern, merkte Devisenexpertin Antje Praefke von der Commerzbank im Voraus an - die Währungshüter hielten den Leitzins schliesslich auch stabil.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Donnerstag mehrheitlich fester.

In Tokio verbucht der Nikkei Abschläge von 0,13 Prozent auf 22'368,71 Zähler. (6.58 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,09 Prozent auf 3'297,57 Indexpunkte hinzu. In Hongkong legt der Hang Seng 1,05 Prozent auf 25'143,60 Einheiten zu. (6.58 Uhr MESZ)

Nach dem taubenhaften Auftritt der US-Notenbank mit der neuerlichen Zusage, für aggressive Massnahmen bereit zu sein, um eine Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise zu unterstützen, zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Pluszeichen. In Seoul verweisen Händler als Stützungsfaktor auch darauf, dass die US-Notenbank ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität unter anderem auch mit der Bank of Korea verlängert hat.

Die Akteure an den Börsen agieren vor dem Hintergrund neuer Rekordansteckungszahlen mit dem Virus aus den USA und Brasilien trotz der Zusagen der US-Notenbank aber vorsichtig. Bei den Einzelwerten machen daher Quartalsberichte die Kurse.

