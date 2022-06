SMI und DAX vor Handelsstart tiefer erwartet -- Asiatische Indizes uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex wird am Donnerstag tiefer erwartet.

Julius Bär taxiert den SMI am Donnerstag eine Stunde vor Handelsbeginn vorbörslich tiefer. Der SMI konnte gestern Nachmittag seine Verluste aufholen und schloss mit mit einem minimalen Plus.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgten der schwachen Tendenz des Leitindex, konnten ihre Verluste bis zum Feierabend aber nicht komplett aufholen.

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt bleiben weiterhin auf der vorsichtigen Seite und halten sich zurück. Zudem weckt der neuerliche Anstieg der Rohöl- und Gaspreise die Inflations- und Zinsängste. Dabei stehen einmal mehr die Wachstumswerte besonders unter Druck.

Der Rückgang des US-Konsumentenvertrauen war deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Dies sei besonders enttäuschend, denn der Konsum gilt als das Rückgrat der US-Wirtschaft. Sollte der Konsum weiter nachgeben, wäre dies ein klares Zeichen dafür, dass die USA auf eine Rezession zusteuern, hiess es in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab.

Der DAX war gestern zeitweise unter die Marke von 13'000 Punkten gefallen, konnte sich aber im späten Handel wieder absetzen.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 12'963 Punkte. Die Aktienmärkte seien auf Richtungssuche, hiess es bei den Experten der Commerzbank. Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, den Fed-Chef Jerome Powell, EZB-Chefin Christine Lagarde und Bank of England-Chef Andrew Bailey auf dem EZB-Forum in dieser Woche angeschlagen hätten.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones startete etwas höher in den Handel und hielt sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Bis zum Handelsende konnte er um 0,27 Prozent auf 31'029,31 Punkte hinzugewinnen. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung dagegen schwächer und kam im Verlauf nicht recht vom Fleck. Er beendete die Sitzung kaum verändert bei 11'177.89 Zählern (-0,03%).

Das schwindende Verbrauchervertrauen hatte am Vortag bereits wieder die Sorgen genährt, dass die USA auch unter dem Einfluss steigender Zinsen in eine Rezession abgleiten könnten. Am Mittwoch wurde nun vermeldet, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal mit annualisiert 1,6 Prozent etwas stärker geschrumpft ist als zuvor geschätzt. Deutlich nach unten revidiert wurden die Zahlen zum privaten Konsum.

Am Markt herrschte weiter die Angst, dass das Bekämpfen der hohen Inflation mit steigenden Zinsen die konjunkturelle Entwicklung gefährdet. Daran änderte es auch nicht viel, dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Mittwoch zuversichtlich äusserte. Die US-Wirtschaft sei in einer starken Verfassung und so könne die Inflation bekämpft werden und die Situation am Arbeitsmarkt gleichzeitig solide bleiben, sagte er auf einem EZB-Forum.

"Die Zentralbanken bewegen sich auf einem sehr schmalen Grat und diktieren in gewissem Masse die Stimmung an den Märkten" erklärte Aktienstratege Emmanuel Cau von der britischen Bank Barclays. "Es scheint, als befände sich der Markt in einem Tauziehen zwischen der Hoffnung, dass wir uns dem Höhepunkt der Inflation und der Zinsen nähern, und der Herausforderung einer sich verlangsamenden Wirtschaft und einer möglichen Rezession."

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um 1,44 Prozent auf 26'419,84 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 1,39 Prozent rauf auf 3'408,30 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil bei 22'036,86 Stellen 0,18 Prozent höher.

In einem eher negativen Börsenumfeld kommt es am Donnerstag an einigen Börsen in Asien zu deutlicheren Abgaben. In Festlandchina geht es dagegen nach oben, gestützt von günstig ausgefallenen Konjunkturdaten. Besonders schwache Daten in Japan werden als Beleg gewertet, dass die Zentralbanken mit ihren geldpolitischen Straffungen im Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürgen könnten. In Japan ist die Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht um 7,2 Prozent eingebrochen, erwartet wurde nur ein moderater Rückgang um 0,3 Prozent.

Zwar zählt gerade die japanische Notenbank nicht zu den Falken unter den Zentralbanken, doch werden die Daten als Zeichen einer schwächelnden Weltkonjunktur gesehen, weil viele Industrieprodukte exportiert werden.

Genährt werden die Rezessionssorgen auch von schwächeren Wachstumsdaten in den USA. Dies gilt umso mehr, weil US-Notenbankgouverneur Jerome Powell noch einmal betonte, die Fed werde an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Diese Aussagen stützen den US-Dollar, der seine Gewinne vom Vortag hält. "Die Rezessionssorgen scheinen zugenommen zu haben und fördern die Nachfrage nach vermeintlich sicheren Häfen", kommentiert Marktanalystin Tina Teng von CMC mit Blick auf die Dollarstärke.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires