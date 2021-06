SMI wird kaum verändert erwartet -- DAX tritt vorbörslich auf der Stelle -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Anleger in der Schweiz werden am Mittwoch vorerst zurückhaltend erwartet.

Der SMI tendiert vorbörslich kaum bewegt im Vergleich zum Vortag.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls mit nur wenig Veränderung.

An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Diese Vorgaben aus den USA könnten auch den Anlegern in Europa weiter Mut machen. Ausserdem steht der Einkaufsmanger-Index aus Chicago im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger werden am Mittwoch etwas ruhiger erwartet.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel wenig bewegt.

"Im Handelsverlauf ist mehr drin", so ein Händler. "Der DAX sollte von einer Mischung aus Window-Dressing zum Halbjahresultimo und der Suche nach neuen Favoriten für das zweite Halbjahr profitieren", sagt er. Damit sei auch ein Test des Allzeithochs im Verlauf nicht auszuschliessen. Vom Umfeld kommen allerdings zunächst keine nennenswerten Impulse. In den Blick gerät damit neben dem Einkaufsmanager-Index aus Chicago der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittag in den USA. Er gilt als Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird.

WALL STREET

Leichte Gewinne prägten den US-Handel am Dienstag.

Der Dow Jones verabschiedete sich 0,03 Prozent höher bei 34'294,59 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite konnte unterdessen bei 14'535,97 Zählern einen neuer Rekord erreichen - mit einem Plus von 0,19 Prozent ging das Börsenbarometer bei 14'528,33 Indexpunkten in den Feierabend.

Trotz der aktuellen Konsolidierungsphase glauben viele Marktteilnehmer an weiter steigende Kurse. Denn die weiterhin niedrigen Realzinsen und die unterstützende Geldpolitik sprächen unverändert für Anlagen in Aktien, heisst es. "Aktien dürften weiterlaufen, aber es kommt eine Art von Sommerlethargie auf und es dürfte einen gewissen Zickzackkurs geben", sagt Chefinvestmentstratege Daniel Egger von St Gotthard Fund Management. Sorge bereite allerdings die Ausbreitung der Delta-Variante in der Corona-Pandemie, zumal die Impfkampagnen in vielen Teilen der Welt kaum vorankämen, heisst es im Handel. Eine Umfrage der Citigroup unter Kunden zeigt aber, dass Investoren Inflation und eine Änderung der US-Geldpolitik derzeit am meisten fürchten.

ASIEN

Die Anleger in Asien finden am Mittwoch keine klare Richtung.

In Tokio zeigt sich der Nikkei aktuell (07:08 MESZ) unverändert zum Vortag bei 28'813,09 Zählern.

In China notiert der Shanghai Composite 0,24 Prozent höher bei 3'581,72 Punkten. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng 0,16 Prozent tiefer bei 28'948,75 Indexpunkten.

Positiv wirken die neuen Rekorde an der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum Rekordhochs markiert hatten. Daneben stützt die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung nach der Coronavirus-Pandemie. Doch bereiten die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante und die in vielen Ländern immer noch stockenden Impfkampagnen Anlegern weiter Sorgen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires