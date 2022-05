Freundlicher Start in die Woche: SMI und DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigt sich vorbörslich in Grün.!-- sh_cad_1

Der SMI tendiert vor Handelsstart höher.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Die Händler rechnen mit einem freundlichen Start in die neue Handelswoche. Angesichts der feiertagsbedingt geschlossenen Börse in den USA wird in Europa nicht mit einer starken Eigendynamik gerechnet. Die Vorlagen nach der Rally zum Wochenschluss sind jedoch positiv.

Der Schweizer Aktienmarkt steuerte in der vergangenen verkürzten Auffahrtswoche auf einen positiven Wochenabschluss zu. Dabei waren es tendenziell eher konjunktursensitivere Aktien, die gesucht waren, wohingegen bei den defensiven Pharma-Schwergewichten Gewinne mitgenommen wurden. Da am Auffahrtstag hierzulande die Börse - anders als in den USA oder in einigen anderen europäischen Märkten - geschlossen blieb, hatte der SMI aufgrund der Gewinne vom Donnerstag an diesen Börsenplätzen ein gewisses Aufholpotential.

Für eine gewisse Entspannung hatte das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gesorgt, das keine negativen Überraschungen enthalten hatte. Zwar habe das Fed ihre klare Haltung unterstrichen, dass die Zinssätze auf ein Niveau angehoben werden müssten, welches die Inflation bremsen könne. Die Investoren würden aber die Signale der US-Notenbank begrüssen, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, so die Einschätzung der Credit Suisse. Verschiedene Marktkommentatoren gaben zudem Entwarnung hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung und stufen das Rezessionsrisiko - wie etwa diese Woche auch CS-Chef Gottstein am WEF - als eher gering ein.

DEUTSCHLAND

Vorbörslich zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Montag weiter auf Erholungskurs.

Der DAX wird am Montag vor Handelsstart höher taxiert.

Der DAX setzt seine jüngste Erholung zu Wochenbeginn wohl fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex vor Handelsbeginn am Montag höher. Nachdem der DAX in der Vorwoche seinen Abwärtstrend seit Januar überwunden hatte, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 14'728 Punkten näher. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer. Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprechen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der NASDAQ zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben trieb.

WALL STREET

An den US-Börsen wird heute nicht gehandelt, vor dem langen Wochenende legten sie am Freitag deutlich zu.

Der Dow Jones schloss bei einem Stand von 33'212,96 Punkten um 1,76 Prozent höher. Er hatte zum Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 32'735,09 Punkte zugelegt und war dann weiter gestiegen. Der NASDAQ Composite ging um 3,33 Prozent stärker bei 12'131,13 Zählern aus dem Freitagshandel. Der Tech-Index war mit Gewinnen von 1,10 Prozent bei 11'869,69 Zählern in die Sitzung gestartet und konnte anschliessend noch weiter nach oben klettern.

Die US-Börsen knüpften am Freitag an ihre jüngste Erholung an. Das am Mittwoch im Späthandel veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als eine Art Brustlöser. Nach den noch etwas zaghaften Gewinnen am Mittwoch und der dynamischen Aufwärtsbewegung am Donnerstag ging es am Freitag praktisch ungebremst weiter nach oben.

Das Protokoll hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet, weil die US-Notenbanker nach zunächst zwei weiteren kräftigen Zinserhöhungen für die Zeit danach ein behutsameres Vorgehen signalisiert haben. Dazu kam am Freitag, dass sich die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben gemessene Inflation im April im Vergleich zum Vormonat etwas abgeschwächt hat. Dass sich der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung zum Monatsende stärker als erwartet verringert hat, belastete nicht.

Am Montag ruht das Geschäft an den US-Finanzmärkten komplett wegen des "Memorial Day".

ASIEN

Zum Wochenanfang präsentiere sich die grössten Börsen in Asien in Grün.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise deutliche 2,22 Prozent auf 27'377,19 Indexpunkte zu (Stand 7.50 Uhr MEZ).

Kauflaune herrschte auch auf dem chinesischen Festland: Dort gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,43 Prozent auf 3'143,69 Zähler. Auch für die Börse in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng zeigt sich zeitweise 1,94 Prozent auf 21'097,89 Punkte im Plus.

Nach der sehr festen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche an der Wall Street, geht es zum Beginn der neuen Woche an den ostasiatischen Börsen auf breiter Front nach oben. Wie in den USA spielen die Anleger Erleichterung darüber, dass von der US-Notenbank zuletzt ein eher taubenhaftes Signal kam, was zukünftige Zinserhöhungsschritte betrifft, und es von der Inflationsseite in den USA einen Hoffnungsschimmer gab. Dazu passend sanken in den USA die 10-jährigen Marktzinsen bereits die dritte Woche in Folge.

Positive Impulse kommen dazu aus China. Die Stadtverwaltung Schanghais hat nach den langen Lockdowns Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen und die chinesische Notenbank öffnet den heimischen Anleihemarkt etwas weiter für ausländische Teilnehmer, so dass frischen Geld nach China fliessen könnte. Ausserdem wurden aus Schanghai und Peking über das Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires