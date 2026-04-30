EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: Wall Street im Plus -- SMI und DAX schliessen mit klaren Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Donnerstag zu.

Der SMI kletterte nach einem negtiven Start im weiteren Verlauf in die Gewinnzone und beendete den Handel letztlich 0,80 Prozent stärker bei 13'136,27 Punkten.

Auch die Die Nebenwertindizes SPI und SLI drehten ins Plus und schlossen mit Zuwächsen von 0,85 Prozent bei 18'551,09 Zählern bzw. 0,67 Prozent bei 2'100,41 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt konnte seine defensiven Qualitäten einmal mehr ausspielen. Dabei bleibt das allgemeine Bild für die Finanzmärkte durch die weiterhin festgefahrene Lage im Iran-Krieg getrübt. "Das absolute Schreckenswort schwebt über dem Parkett - Stagflation", kommentierte ein Börsianer die Stimmung.

Die zunehmenden Inflations- und Konjunktursorgen machen es auch für die Notenbanken nicht leichter: Das habe sich in einem ungewohnt zwiegespaltenen Fed gezeigt, hiess es im Handel.

Da sich die Anleger hierzulande in ein langes Maifeiertags-Wochenende verabschieden, wird der Markt auf die Apple-Zahlen und weitere Unternehmensberichte aus Übersee dann erst in der neuen Woche reagieren können.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag deutlich fester.

Der DAX konnte seine frühen Verluste abschütteln und im Handelsverlauf deutlich in die Gewinnzone klettern. Somit ging er schlussendlich 1,41 Prozent stärker bei 24'292,38 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von einer schwächeren Eröffnung erholt und im Zuge fallender Ölpreisen merklich zugelegt. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche standen neben den Bilanzen wichtiger US-Technologiekonzerne und einer Fülle an Zahlen deutscher Unternehmen auch die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

Grund für die DAX-Erholung war, dass die Ölpreise von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, abgelehnt hatte, stieg Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni am Morgen bis auf 126,41 US-Dollar. Danach bröckelte der Preis aber stetig ab.

Die Europäische Zentralbank liess die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Volkswirte erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird, wenn ihr mehr Daten vorliegen, um die Folgen des Nahost-Kriegs zu beurteilen. Auch die Bank of England entschied sich für unveränderte Zinsen. Am Vorabend hatte zudem die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäss nicht angetastet.

Die Quartalsergebnisse von Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und QUALCOMM am Mittwochabend hätten die Investoren nicht vollends zufriedengestellt, erklärte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht mit dem iPhone-Produzenten Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der "Glorreichen Sieben" seine Quartalsbilanz.

WALL STREET

US-Anleger greifen am Donnerstag wieder zu.

Der Dow Jones hat den Handelstag 0,2 Prozent tiefer bei 48'762,93 Punkten begonnen, dreht im Anschluss jedoch direkt auf grünes Terrain.

Der NASDAQ Composite legte zur Startglocke um 0,76 Prozent auf 24'859,94 Zähler zu und kann im weiteren Verlauf ebenso hinzugewinnen, nachdem er kurzzeitig in der Verlustzone notierte.

Der NASDAQ 100 markierte kurz nach Handelsstart ein neues Rekordhoch und verbucht nach einem kurzen Rücksetzer auf rotes Terrain auch anschliessend Gewinne.

Die Wall Street präsentiert sich am Donnerstag freundlich. Unterstützung kommt dabei vor allem von deutlichen Kursgewinnen bei der Caterpillar-Aktie. Für Bewegung sorgen auch die Quartalszahlen grosser Tech-Konzerne.

Von der Sitzung der US-Notenbank am Vorabend gingen hingegen kaum neue Impulse aus. Die Fed beliess die Leitzinsen wie erwartet unverändert und hielt auch an ihrer bisherigen Formulierung fest. Diese deutet weiterhin darauf hin, dass der nächste Zinsschritt eher nach unten als nach oben führen dürfte. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die weitere Zinsentwicklung in diesem Jahr massgeblich von der Dauer und Intensität des Nahostkonflikts beeinflusst werden könnte.

Zusätzliche Unterstützung kam zunächst vom Ölmarkt. Die Preise waren in den frühen Handelsstunden deutlich gestiegen, nachdem Berichte aufgekommen waren, wonach die USA neue militärische Optionen gegen den Iran prüfen könnten. Der Preis für ein Fass Brent-Öl kletterte zeitweise auf mehr als 126 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn des Nahostkonflikts. Im weiteren Verlauf entspannte sich die Lage jedoch wieder deutlich.

Konjunkturseitig fiel das Bild gemischt aus. Das US-Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal annualisiert um 2,0 Prozent und lag damit nur leicht unter den erwarteten 2,2 Prozent. Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), stieg wie prognostiziert um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bleibt damit weiterhin deutlich über dem Inflationsziel von 2,0 Prozent. Schwächer fielen hingegen die Stimmungsdaten aus: Sowohl der Einkaufsmanagerindex aus dem Grossraum Chicago als auch der US-Index der Frühindikatoren entwickelten sich schlechter als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich 1,06 Prozent im Minus bei 59'284,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4'112,16 Zählern.

In Hongkong rutschte der Hang Seng letztlich 1,28 Prozent ins Minus und notiert bei 25'776,53 Punkten.

Negative Vorzeichen dominierten am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Auf der Stimmung lastete zum einen der weiter gestiegene Ölpreis. Zum anderen haben die am späten Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen grosser US-Technologieunternehmen nicht in allen Punkten überzeugt. Die US-Notenbank liess derweil ihren Leitzins wie weithin erwartet unverändert. Am Donnerstag stehen Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.

Am Ölmarkt zog der Preis für ein Barrel Brent um 6,6 Prozent auf 125,85 Dollar an. Beobachter verwiesen auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump am Vortag, wonach die Strasse von Hormus noch längere Zeit geschlossen bleiben könnte. Über die Meerenge wird ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert. Trumps Äusserungen wurden auch dahingehend interpretiert, dass die USA ihre Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires