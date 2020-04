Asiens Börsen in Grün -- US-Börsen letztlich deutlich im Plus -- SMI schliesst tiefer -- DAX springt kräftig an

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus. Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte zurückhaltend. In Deutschland waren die Anleger hingegen kauffreudig. Auch die Wall Street verbuchte Aufschläge.

SCHWEIZ

Am Heimatmarkt herrschte zur Wochenmitte Vorsicht.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,43 Prozent tiefer bei 9'847,41 Einheiten. Er bewegte den gesamten Tag auf rotem Terrain. Letztlich stand er 0,18 Prozent niedriger bei 9'871,52 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich uneinheitlich. Während der SLI 0,86 Prozent auf 1'445,78 stieg, gab der SPI 0,21 Prozent auf 12'168,91 Zähler ab.

Nach dem guten Lauf legte der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Pause ein. Nachdem der SMI am Vortag bei 9'948 Punkten den höchsten Stand Anfang März erreicht hatte, sorgt eine Mischung aus Zurückhaltung vor wichtigen Daten und Gewinnmitnahmen nun für einen leichten Rücksetzer. Insgesamt wird die Investoren-Stimmung aber weiterhin als leicht optimistisch erachtet.

Die Sitzung der US-Notenbank Fed wird als wichtiger Termin erachtet, bevor am morgigen Donnerstag dann die EZB folgt.

Dass es dennoch abwärts ging, war vor allem den Kursverlusten der Schwergewichte geschuldet, darunter Roche und Novartis. Im Fall von Roche gehen Börsianer von Gewinnmitnahmen aus, nachdem die Genussscheine zuletzt Rekordmarken gesetzt haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.

Der DAX startete 0,16 Prozent höher bei 10'812,74 Stellen und baute die Gewinne immer weiter aus. Zuletzt stand ein Kursplus 2,89 Prozent auf 11.107,74 Punkte an der Kurstafel.

Hoffnung im Kampf gegen die Lungenkrankheit COVID-19 hatte die Erholung des deutschen Aktienmarkts am Mittwochnachmittag beschleunigt. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Nachricht, dass die US-Biotechfirma Gilead mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von COVID-19 einen Zwischenerfolg erzielt habe.

Angesichts der Stabilisierung der Infektionszahlen bei der Coronavirus-Pandemie setzen offenbar immer mehr Anleger auf eine Wirtschaftserholung. Positive Impulse liefern auch die steigenden Ölpreise. Unterdessen nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen ihrem Höhepunkt. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda.

WALL STREET

Die Hoffnung auf Covid-19-Medikament trieb am Mittwoch die Wall Street an.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial legte 2,19 Prozent auf 24'629,40 Indexpunkte zu. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite ging mit einem kräftigen Plus von 3,57 Prozent auf 8'914,71 Zähler aus dem Handel.

Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street waren damit verflogen: Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu seinem Covid-19-Kandidaten sorgten am Mittwoch für frischen Rückenwind. Damit setzt sich die jüngste Erholungsbewegung an den US-Börsen weiter fort.

Zuletzt hatte vor allem die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen die Kurse wieder angetrieben. "Mit den Schützenhilfen der Notenbanken auf unbestimmte Zeit im Rücken zeigten die Investoren derzeit keine Furcht mehr", erklärte Experte Craig Erlam vom Broker Oanda.

Kaum Auswirkungen auf die Kurse hat die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins nicht anzutasten. Die Federal Reserve ist zu aggressiven Schritten bereit, um eine Erholung der US-Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Pandemie zu unterstützen.

ASIEN

Am Donnnerstag können die meisten asiatischen Indizes zulegen.

In Japan klettert der Nikkei aktuell (06:36 Uhr) um 2,93 Prozent auf 20'351,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,30 Prozent auf 2'859,21 Einheiten. In In Hongkong bleibt die Börse hingegen feiertagsbedingt geschlossen. Zuletzt hatte der Hang Seng am Mittwoch ein Plus von 0,28 Prozent bei 24'643,59 Stellen verbucht.

Die Handelswoche ist an vielen Börsen der Region verkürzt. In Hongkong und Südkorea wird am Donnerstag "Buddhas Geburtstag" gefeiert, am Freitag begeht man dort, aber auch in China und anderen asiatischen Ländern, den "Tag der Arbeit".

