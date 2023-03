SMI und DAX freundlich -- Wall Street startet freundlich -- Asiens Börsen gehen mehrheitlich fester aus dem Donnerstaghandel

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne.

So eröffnete der SMI 0,46 Prozent höher bei 11'013,49 Punkten und steht auch anschliessend im Plus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI liegen auf grünem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft damit an die Gewinne vom Vortag an. Die Erholung wird an vorderster Front durch Technologie- und Finanzwerte getragen. Aber auch Zykliker sind gefragt. Insgesamt ist die Stimmung im Markt weiterhin gut und "die Geschäfte verlaufen in ruhigen Bahnen", wie ein Händler sagt. Insbesondere die Spannungen im Bankensektor hätten sich gelöst und die Volatilität sei zurückgegangen. Damit habe sich auch die Nervosität im Markt etwas gelegt und eine gewisse Normalisierung sei eingetreten.

Für Anleger rücken nun vor allem Fundamentaldaten wieder stärker in den Fokus, sagt ein Händler. Daher hielten sich vor den am frühen Nachmittag anstehenden vorläufigen Konsumentenpreisen in Deutschland sowie den wenig später folgenden wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten noch etwas zurück. Am Freitag stehen dann auch noch die vom Fed viel beachteten US-Daten zu den persönlichen Haushaltseinkommen und Konsumausgaben an. Bis zum Wochenende seien daher keine grösseren Ausschläge in die eine oder andere Richtung zu erwarten, sollte es nicht doch noch zu grösseren Überraschungen kommen, ist im Markt zu hören.

Die Bankenwerte knüpfen an die Kursgewinne vom Vortag an. Befeuert wird dies durch positive internationale Vorgaben, heisst es am Markt. Der am Vortag angekündigte Führungswechsel bei der UBS und die Rückkehr von Sergio Ermotti als CEO wirke sich weiterhin positiv aus, so ein Marktteilnehme

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 15'429,38 Einheiten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Angesichts nachlassender Sorgen um den Bankensektor und gestützt auf die Hoffnung einer Kehrtwende in der Zinspolitik der Notenbanken gingen die Anleger wieder vermehrt ins Risiko, schrieben die Marktexperten vom Broker Aktivtrades. Getragen wurde die Erholung hierzulande wie schon am Vortag von Immobilien- und Technologiewerten sowie den Banken.

Erste Reaktionen von Experten auf die Konjunkturdaten deuten unterdessen darauf hin, dass die Hoffnung am Markt auf eine bald gelockerte Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) verfrüht sein könnte. In Deutschland hatte sich die Teuerung im März zwar auf hohem Niveau weiter abgeschwächt, vor allem die Preissteigerungen für Nahrungsmittel und Dienstleistungen seien aber weiter hoch, gab Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu bedenken. "Daher dürfte der Rückgang der Gesamtjahresrate wohl kaum dafür sorgen, dass die Leitzinserwartungen weiter gedämpft werden."

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sah dies ähnlich: "Die anhaltend hohen Monatsraten werden die EZB unter Druck setzen, den Pfad der Inflationsbekämpfung weiterzugehen und weiter an der Zinsschraube zu drehen", schrieb der Marktbeobachter.

WALL STREET

An den US-Börsen dürfte sich auch im Donnerstag die Aufwärtsdynamik fortsetzen.

Der Dow Jones gewinnt zu Handelsbeginn 0,27 Prozent auf 32'807,43 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnet 0,71 Prozent fester bei 12'010,45 Einheiten.

Das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten zur jüngsten Banken-Krise dürfte die Risikofreude unter Anlegern weiter befeuern, heisst es. Der S&P 500kletterte am Vortag zudem wieder über die Marke von 4'000 Punkten und liegt damit auf einem höheren Niveau als vor dem Zusammenbruch derSilicon Valley Bank (SVB). Auch der als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex liegt weiter auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Monat.

"Das deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger, das durch die rasche Entwicklung der Probleme einiger amerikanischer und europäischer Banken erschüttert wurde, wieder zunimmt", sagt Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Das Ausbleiben eines Bankendramas ermögliche es, sich wieder auf die Inflation und die Aussichten für die Geldpolitik der US-Notenbank zu konzentrieren.

ASIEN

Die Märkte in Asien wiesen am Donnerstag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 27'782,93 Punkten. Bremsend wirkte dabei, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite dagegen bis Handelsende um 0,65 Prozent auf 3'261,25 Einheiten. In Hongkong zog der Hang Seng um 0,58 Prozent auf 20'309,13 Zähler an.

Die grösseren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist an die starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Damit folgten sie den Vorgaben der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte zugelegt hatten, nachdem es zwischenzeitlich weniger rosig ausgesehen hatte.

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinnt nach den Worten des neuen Ministerpräsidenten Li Qiang weiter an Fahrt. "Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Konsum und Investitionen verbessern sich stetig, während Beschäftigung und Preise im Allgemeinen stabil sind", sagte Li Qiang am Donnerstag auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires