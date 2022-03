Zwefel in Bezug auf Ukraine-Verhandlungen: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen überwiegend feundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt zeigt sich Mittwochshandel in Rot.

So eröffnete der SMI 0,46 Prozent tiefer bei 12’268,66 Punkten und weist auch anschliessend ein rotes Vorzeichen aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben zwischenzeitlich ab.

Inverstoren lassen es am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas ruhiger angehen. Nach dem bisher sehr freundlichen Lauf in dieser Woche stünden die Zeichen auf Konsolidierung auf erhöhtem Niveau, heisst es in einem Kommentar. "Am Vortag sind schon zu viele Vorschusslorbeeren vergeben worden an das Ukraine-Russland-Treffen in der Türkei", meinte ein Händler. Gespräche seien zwar gut, aber dass die Börsen schon wieder auf Vorkriegsniveau notierten, spiegle nicht die aktuelle Risikolage wider. Dazu hänge als Damoklesschwert über den Märkten die russische Forderung nach der Zahlung von Öl und Gas in Rubel. Hier drohe das nächste Kräftemessen. "Zwischenerholungen sind möglich, ändern aber nichts am Trend", sagen Börsianer.

Zudem bleiben die Bondmärkte unter Druck und sorgen speziell in den USA mit einer kurzzeitigen Umkehr der Zinskurve für Aufregung. Eine solche Inversion, d.h. wenn die Renditen der kürzeren Laufzeiten über denen der längerfristigen liegen, wird gerne als Vorbote einer Rezession interpretiert. "Niemand weiss, ob diese Umkehr eine bevorstehende Rezession in den USA bedeutet; aber das Verhalten der Renditekurve ist mit Sicherheit eine Warnung, dass das künstlich gestützte Wachstum seit der Subprime-Krise nicht länger da sein wird", fasste eine Händlerin zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Mittwoch nach.

So startete der DAX 0,73 Prozent schwächer bei 14'712,32 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Die jüngste Euphorie an den Aktienmärkten hat zur Wochenmitte zunächst ein Ende gefunden. Am Vortag hatte die Nachricht, dass Russland die Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will, die Märkte stark angetrieben. Ob die Massnahme Russlands von Dauer sein wird, müsse sich jedoch erst noch zeigen, mahnte die Landesbank Helaba. "Noch geht der Krieg weiter und es gibt Sorgen vor einem Lieferstopp für Energie aus Russland". An den Rohstoffmärkten legte der Ölpreis wieder zu.

Der russische Teilrückzug sei "wohl weniger als Friedensangebot, sondern mehr als militärstrategische Operation zu werten", schrieb Investmentanalyst Uwe Streich von der Landesbank LBBW. Auch habe der US-Aussenminister Antony Blinken keine wirklichen Fortschritte in den Gesprächen der Kriegsparteien erkennen können. Die Anleger hätten am Vortag "wohl zu optimistisch" reagiert.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones begann die Sitzung fester und legte dann weiter zu. Letztendlich gewann er 0,97 Prozent auf 35'294,19 Punkte. Der NASDAQ Composite startete mit einem deutlichen Plus in den Handelstag. Im Anschluss ging es weiter nach oben, zulegt legte er um 1,84 Prozent auf 35'294,19 Zähler zu.

Als stützend wirkte, dass bei den Verhandlungsgesprächen zwischen Russland und der Ukraine Fortschritte erzielt wurden. Auch die nach wie vor deutlich fallenden Ölpreise schwächten die Inflationssorgen der Anleger etwas ab.

ASIEN

In Asien geht es am Mittwoch mit den Indizes mehrheitlich aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:39 Uhr) einen Verlust von 1,57 Prozent bei 27'808,22 Punkten. Hier kommt Gegenwind vom sich weiter erholenden Yen.

Auf dem chinesischen Festland legt unterdessen der Shanghai Composite um 1,29 Prozent auf 3'245,23 Indexpunkte zu. Fester präsentierte sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng um 1,15 Prozent auf 22'180,69 Punkte steigt.

Wie bereits am Vortag in Europa und den USA zu sehen, sorgt die scheinbare Bewegung bei den russisch-ukrainischen Gesprächen für Zuversicht und Kaufbereitschaft. Russland hat angekündigt, seine militärischen Angriffe im Norden der Ukraine zurückzufahren, angeblich weil man dort beträchtliche Erfolge erzielt habe. Auch wenn dieser Ankündigung vielfach nicht getraut wird, legen die Aktienkurse zu. Dabei hilft, dass bei den Ölpreisen nach deren jüngstem deutlichen Rücksetzer relative Ruhe herrscht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires