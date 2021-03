Risiken werden ignoriert: Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag in Rot.

So eröffnete der SMI den Tag schon niedriger und verblieb auch anschliessend im Minus. Sein Schlussstand: 11'089,60 Punkte (-0,27 Prozent)

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI wiesen derweil unterschiedliche Vorzeichen aus. Während der SLI nachgab, pendelte der SPI um die Nulllinie. So verliess der SLI den Handel letztlich 0,58 Prozent schwächer bei 1'793.01 Stellen, während der SPI mit einem minimalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 14'031,22 Punkten aus dem Handel ging.

Für Entlastung dürfte am Dienstag der wieder passierbare Suez-Kanal sorgen. Der Markt warte aber besonders mit Spannung auf Details zu Joe Bidens Infrastrukturplänen, die am Mittwoch vorgelegt werden sollen. Diese Billionen-Dollar-Investitionen sollten der US-Wirtschaft eine Erholung erlauben. Dazu wird in den USA am Freitag ein starker Arbeitsmarktbericht erwartet, der die Überlegenheit der US-Impfkampagne gegenüber Europa demonstrieren dürfte. Die Renditen dürften dann jedoch weiter anziehen. Biden will fast alle Amerikaner bis Mittel April durchgeimpft haben. Am Dienstag stehen zudem wichtige Wirtschaftsdaten an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag von seiner freundlichen Seite.

So startete der DAX stärker bei und lag auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone. Der Rückenwind aus Übersee hat dem DAX am Montag ein Rekordhoch beschert. Seine Bestmarke liegt nun bei 14'845,42 Punkten. Aus dem Handel verabschiedete sich der deutsche Leitindex letztlich mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 14'817,72 Punkten.

Am Dienstag dürfte die Rekordjagd des deutschen Leitindex weitergehen. Nach dem Rekord bei 14'845 Punkten zu Wochenbeginn nimmt der DAX am Dienstag Kurs auf 14'900 Punkte. Rückenwind kommt aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Vorabend seinerseits mit einem Höchststand nachgezogen hatte.

"Der neue DAX-Rekord gestern trotz der Belastung durch die Abverkäufe wegen Archegos war ein echtes Zeichen von Stärke", sagt ein Händler. Der Markt habe dies einfach abgeschüttelt. Da der DAX nur noch knapp unter 14'900 Punkten stehe, sei auch ein Anlauf auf die magische 15'000er-Marke vor Ostern denkbar: "Das sind weniger als ein Prozent Kursplus".

WALL STREET

Die Wall Street wies zum Wochenbeginn uneinheitliche Tendenzen aus.

Der Dow Jones zeigte sich zur Eröffnung minimal fester, danach legt er aber weiter zu. Aus dem Handel ging er dann 0,30 Prozent höher bei 33'171,37 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete daneben etwas schwächer und fiel dann weiter zurück. Schlussendlich betrug das Minus noch 0,60 Prozent auf 13'059,65 Punkte.

Belastend wirkten sich Berichte der Credit Suisse aus, dass ein zu ihren Kunden zählender Hedgefonds Margin Calls verschiedener Banken nicht bedienen könne. Laut Berichten soll es sich dabei um Archegos Capital Management handeln, die Grossbank selbst äusserte sich dazu jedoch nicht.

Anleger zeigten sich jedoch beruhigt darüber, dass das im Suez-Kanal festgefahrene Containerschiff "Ever Given" endlich befreit werden konnte. Bis sich der Schiffsverkehr wieder normalisiert, dürfte es jedoch noch einige Tage dauern.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag überwiegend in guter Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 7:50 Uhr unserer Zeit kaum verändert bei 29'370 Punkten (-0,05 Prozent).

Auf dem chinesischen Festland geht es aufwärts. Dort steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,37 Prozent auf 3'448 Zähler. In Hongkong weist der Hang Seng derweil ein Plus von 1,04 Prozent aus und klettert auf 28'634 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen werden die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital am Dienstag gut weggesteckt. Selbst erneut steigende Anleiherenditen in den USA tun der guten Stimmung keinen Abbruch. Gut kommen die Fortschritte bei der US-Impfkampagne an. US-Präsident Joe Biden versprach für 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Impfstoffangebote im kommenden Monat. Auch der freigeschleppte Containerriese im Suezkanal und die damit verbundene Wiedereröffnung der Wasserstrasse hebt die Stimmung.

Analysten mahnen jedoch kurzfristig zur Vorsicht. Steigende Marktzinsen und die Unsicherheit wegen der geopolitischen Spannungen mit den USA sprächen nicht unbedingt für chinesische Aktien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires