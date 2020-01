Epidemie-Sorgen: SMI in Rot erwartet -- DAX verliert vorbörslich -- Asiens Börsen mit Abgaben

Die heimische Börse dürfte im Minus starten. Auch der deutsche Leitindex präsentiert sich vorbörslich mit Verlusten. An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Donnerstag gen Süden.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse gibt im vorbörslichen Donnerstagshandel ab.

Der Leitindex SMI weist Abgaben aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich mit negativen Vorzeichen.

Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten weitet sich am Donnerstag voraussichtlich aus. Händler verweisen weiter auf die Sorgen um das Coronavirus. Mehrere internationale Konzerne haben nun Niederlassungen in China erst einmal geschlossen. Der negative Einfluss auf das chinesische Wachstum und damit auf die Weltwirtschaft dürfte damit zunächst weiter zunehmen. Impulse dürften auch vom Fortgang der Berichtssaison ausgehen und von Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag in Deckung gehen.

Der DAX notiert vorbörslich auf rotem Terrain.

Nach zwei freundlicheren Tagen macht sich am Donnerstag im DAX wieder hohe Nervosität bemerkbar. Bereits im US-Handel waren zwischenzeitliche Kursgewinne nach Kommentaren aus der Notenbank letztlich komplett zusammengeschmolzen. Hinzu kommt, dass sich der Coronavirus aus China weiter ausbreitet. Asiatische Aktien gerieten nach der Stabilisierung zur Wochenmitte wieder unter Druck. Die Anleger suchten weiter nach sicheren Häfen, sagte ein Börsianer. So bleibt insbesondere Gold gefragt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Leitzins erwartungsgemäss konstant gehalten und auch keine Zinsveränderungen in Aussicht gestellt. Notenbankchef Jerome Powell zeigte sich allerdings unzufrieden mit der Inflationsentwicklung. Zudem betonte er den Coronavirus als "ernstes Thema", das wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde.

Zudem greift die Fed weiter in den Interbankenmarkt ein. So kauft die Fed seit einiger Zeit wieder in erheblichem Umfang Wertpapiere, um den Banken Zusatzliquidität zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Geldmarktturbulenzen wie im Herbst letzten Jahres verhindert werden.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich zur Wochenmitte fort - aber deutlich gebremst.

Der Dow Jones hielt sich über weite Strecken des Handels in der Gewinnzone auf, gab einen grossen Teil seiner Aufschläge im späten Verlauf aber ab. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,05 Prozent auf 28'735,90 Punkte. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite musste sich von seinen Tageshöchstständen verabschieden und ging schlussendlich mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 9'275,16 Punkten in den Feierabend.

Anleger fassten angesichts zuletzt starker Konjunkturdaten aus den USA und guter Quartalszahlen von Apple vom Vorabend wieder Mut.

Am Mittwochabend stand die US-Notenbank-Sitzung im Mittelpunkt des Interesses: Die Federal Reserve hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Die Entscheidung war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Im vergangenen Jahr hatte die Fed den Leitzins drei Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

ASIEN

Die Indizes in Asien verbuchen im Donnerstagshandel Verluste.

In Tokio büsst der Nikkei 1,72 Prozent ein auf 22'977,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zuletzt am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2'976,53 Zähler. Dort ruht der Handel auch am Donnerstag weiterhin. Der Hang Seng in Hongkong verliert aktuell 2,36 Prozent auf 26'518,75 Einheiten.

Nach der zwischenzeitlichen Entspannung ist die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie am Donnerstag an die asiatischen Aktienmärkte zurückgekehrt. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 170 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, mitteilten, wurden in der Region ausserdem weitere 1'032 Erkrankungen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7'700. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äusserte "grosse Besorgnis", was eine Ausbreitung des Virus ausserhalb Chinas betrifft und die UNO will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werden muss.

In den USA hatten die Indizes insgesamt zwar kaum verändert geschlossen, sie waren aber nach Verlusten im Späthandel auf den Tagestiefs aus dem Handel gegangen und lieferten damit eine negative Vorgabe.

Dass die US-Notenbank am Vorabend ankündigte, die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die Konjunktur im Blick zu behalten, stützt zunächst nicht. Daneben hatten die Geldpolitiker von einer in gutem Zustand befindlichen US-Konjunktur gesprochen.

Aus Kreisen der koreanischen Notenbank hiess es derweil, dass der Ausbruch des Virus das koreanische Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könne. Noch sei es aber zu früh, dies zu quantifizieren.

