SMI und DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften sich am Donnerstag zurückhalten.

Der SMI verliert vorbörslich.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden etwas schwächer erwartet.

Wie bereits in den vergangenen Tagen zeichnet sich ein impulsarmes Geschäft bei dünnen Umsätzen ab. Daran dürfte sich bis zum Jahreswechsel nichts mehr ändern. Viele Marktteilnehmer sind nicht mehr aktiv. An der allgemeinen Gemengenlage hat sich nichts geändert. Angesichts der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation hält sich bei den Anlegern weiter die Sorge, dass die Wirtschaft im neuen Jahr in einen kräftigen Abschwung abgleiten könnte. Die jüngsten Lockerungsmassnahmen in China stellen zwar grundsätzlich einen Stützungsfaktor für die Börsen dar. Allerdings könnte eine schnelle wirtschaftliche Erholung im Reich der Mitte die Inflation zusätzlich befeuern, was wiederum zur Folge haben könnte, dass die Zentralbanken die Zinsen stärker anheben bzw. länger als bislang erwartet auf einem hohen Niveau belassen.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt dürfte am Donnerstag von Abschlägen geprägt sein.

Der DAX zeigt sich vorbörslich tiefer.

Auch am vorletzten Börsentag 2022 dürfte das Aufwärtspotenzial am deutschen Aktienmarkt begrenzt sein. Die Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel sind belastend: Der Dow Jones Industrial hatte wegen aufkommender Sorgen über die rasant steigenden COVID-Infektionen in China am Vorabend gut ein Prozent verloren und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Auch Asiens grosse Börsen meldeten am Donnerstag Verluste. Die Handelsvolumina dürften derweil weiter zurückgehen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Mittwoch Verluste.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher. Im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück, wo er den Handel letztlich 1,1 Prozent schwächer bei 32'875,01 Zählern beendete. Der NASDAQ Composite präsentierte sich ebenfalls tiefer, nachdem er zum Handelsstart bereits gesunken war. Sein Schlussstand: 10'213,29 Stellen (-1,35 Prozent).

Mit nur noch drei verbleibenden Handelstagen in diesem Jahr verläuft das Geschäft wohl in ruhigen Bahnen und blieb von niedrigen Umsätzen gekennzeichnet, da viele Marktteilnehmer im Urlaub sind.

Angesichts der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation hält sich bei den Anlegern weiter die Sorge, dass die Wirtschaft im neuen Jahr in einen kräftigen Abschwung abgleiten könnte. Positiv aufgenommen wurden am Vortag weitere Corona-Lockerungen in China. Mit einer dadurch erwarteten schnelleren Erholung der chinesischen Wirtschaft sind jedoch auch Inflationsrisiken für die Weltwirtschaft verbunden.

Eine steigende Nachfrage aus China dürfte die Inflation durch höhere Energie- und Rohstoffpreise anheizen, so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Als Reaktion dürften die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben.

ASIEN

Die grössten Aktienmärkte in Asien geben am Donnerstag ab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell (7.05 Uhr MEZ) 1,05 Prozent auf 26'064,60 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,41 Prozent auf 3'074,63 Zähler ab. In Hongkong büsst der Hang Seng unterdessen 1,03 Prozent auf 19'694,33 Punkte ein.

Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Asien, nachdem es an der Wall Street am Mittwoch deutlicher nach unten gegangen ist. Die hohe Inflation, die geldpolitischen Straffungen der grossen Notenbanken und die ungewissen Aussichten der Weltwirtschaft sind wieder in den Fokus gerückt und haben die Freude über das Ende der Corona-Beschränkungen in China in den Hintergrund gedrängt. Sorge bereitet den Anlegern, dass es dort nach der abrupten Aufhebung der pandemiebedingten Massnahmen zu einer neuen Welle von COVID-Erkrankungen kommt. Viele Länder haben ihre Bedingungen für aus China Einreisende verschärft und verlangen nun zum Beispiel wieder negative PCR-Tests.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires