SMI und DAX fester -- Pluszeichen überwiegen in Asien

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Dienstagshandel höher. An den Märkten in Fernost werden mehrheitlich Gewinne eingefahren.

SCHWEIZ

Am Dienstag stehen die Zeichen in der Schweiz auf grün.

Der SMI eröffnete den Handel 0,14 Prozent höher bei 10'618,71 Zählern und legt auch weiterhin zu.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI präsentieren sich fester.

Die Schweizer Börse setzt am Dienstag, dem zweitletzten Handelstag in dem zu Ende gehenden Jahr, das Jahresendrally fort. Dabei übersteigt der SMI im frühen Handel das Niveau von Ende 2019, das bei 10'616,94 Zählern stand. Damit stehen die Chancen auf ein - wenn auch nur kleines - Jahresplus sehr gut, heisst es am Markt. Kursbewegende Impulse sind zwischen Weihnachten und Neujahr allerdings rar. Da und dort werde es wohl noch ein wenig zu "Window Dressing" kommen, also zu Kurspflege vor dem Jahresende.

Genährt wird die Zuversicht der Marktteilnehmer weiter vom Beginn der Impfkampagnen, dem Abschluss des Brexit-Handelsvertrags und dem US-Konjunkturpaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, mit dem auch ein ab Dienstag drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet werden konnte. Das US-Repräsentantenhaus hatte zudem für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger auf 2000 von zuvor 600 Dollar pro Kopf gestimmt.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland greifen auch am Dienstag zu.

Der deutsche Leitindex DAX startete 0,6 Prozent fester bei 13'873,35 Punkten und behält auch anschliessend seine Pluszeichen bei. Die Jahresendrally bleibt auch am vorletzten Handelstag des Jahres in Gang. Der DAX legt nach dem erstmaligen Sprung über 13'800 Punkte tags zuvor am Dienstag nochmals eine Schippe drauf. Damit erhalten die Märkte für das Jahr 2021 weiter viele Vorschusslorbeeren, denn in den USA läuft die Rekordrally schon länger. Zwar ging die Hängepartie um den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket zu Ende, die Lage in der Corona-Krise bleibt aber angesichts des Infektionsgeschehens bei anlaufenden Impfungen von Hoffen und Bangen geprägt. Viele Finanzhäuser nennen für Ende kommenden Jahres 14'000 Punkte als Kursziel für den Dax - eine Marke, die plötzlich dieses Jahr noch greifbar geworden ist.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Montag eine freundliche Stimmung

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn baute diesen bis auf eine neue Bestmarke von 30'525,56 Zählern aus. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex noch 0,68 Prozent auf 30'403,97 Punkte.

Auch der NASDAQ Composite erreichte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch (12'930,89 Punkte). Zur Schlussglocke wies das Tech-Barometer einen Zuwachs von 0,74 Prozent auf 12'899,42 Zähler aus.

Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hatte den US-Börsen am Montag neue Rekorde beschert. US-Präsident Trump hatte am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.

"Trump dürfte den zunehmenden öffentlichen Druck gespürt haben", schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Ohne die Unterzeichnung des Hilfspakets hätten viele Amerikaner keine Arbeitslosenhilfe mehr erhalten. Moya nannte Trumps Weigerung, das Paket zu unterzeichnen, ein "unnötiges Drama".

ASIEN

Am Dienstag geht es in Asien vorrangig bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell 2,65 Prozent auf 27'566,12 Punkte hinzugewinnen. (7.07 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil leichte 0,25 Prozent auf 3'388,83 Zähler nach unten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht unterdessen einen Zuschlag von 1,01 Prozent auf 26'580,42 Einheiten.

An den Börsen in Asien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Klarer Gewinner ist Tokio. Die Märkte folgen der Wall Street nach oben. Dort hatten die Aktienkurse erneut Rekordstände erreicht, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende doch noch dem 900 Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket zugestimmt hatte.

In der Nacht zum Dienstag hat das US-Repräsentantenhaus zudem höhere Einmalzahlungen von 2.000 Dollar pro Person beschlossen, nachdem zunächst nur 600 Dollar gezahlt werden sollten. Die höhere Einmalzahlung muss noch vom Senat gebilligt werden. Ferner überstimmte das Repräsentantenhaus Trumps Veto gegen den Verteidigungshaushalt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires