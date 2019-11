SMI vorbörslich schwächer -- DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Tendenz vor dem Wochenende abwärts gehen. Der deutsche Leitindex DAX bewegte sich vorbörslich auf rotem Terrain. Die Börsen in Fernost geben am Freitag ab.

SCHWEIZ

Vor dem Wochenende dürften die heimischen Indizes schwächer starten.

Der Leitindex SMI bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI zeigten sich am Donnerstag wenig bewegt.

Die Schweizer Börse dürfte am Freitag mit tieferen Kursen in den Handel starten. Händler vermissen Impulse von der Wall Street, weil dort am Vortag wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt wurde. Heute findet in den USA nur eine verkürzte Sitzung statt. Es dürfte also impulsarm weitergehen. Viele Amerikaner nutzen diesen an Thanksgiving anknüpfenden Tag für ein verlängertes Wochenende. Dann findet am heutigen Freitag auch noch der traditionelle Einkaufstag "Black Friday" statt, mit dem die Saison der Weihnachtseinkäufe beginnt.

Die Vorgaben aus Fernost sind negativ, was tiefere Kurse erwarten lässt. Dort drückte einmal mehr die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit auf die Stimmung der Anleger. Nachdem Präsident Donald Trump die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterschrieben und China deswegen mit "entschiedenen Gegenmassnahmen" gedroht hat, sei wohl eine Einigung etwas in die Ferne gerückt, heisst es am Markt. "Die Kurse dürften daher passend zum Black Friday etwas günstiger werden", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit negativen Vorzeichen erwartet.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,3 Prozent tiefer.

Der DAX dürfte sich am Freitag zunächst weiter von seinem Jahreshoch entfernen. Seinen Jahreshöchststand hatte der DAX in der Vorwoche bei 13'374 Punkten erreicht.

Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Vortag fehlen die Impulse von der Wall Street. Auch zum Wochenabschluss findet am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel in den USA statt. Der Brückentag nach dem "Thanksgiving" ist ein vorweihnachtliches Shopping-Grossereignis in den USA.

"Der heutige Tag wird die erste grosse Indikation für das bedeutende Weihnachtsgeschäft liefern. Und gerade im aktuell ohnehin angespannten wirtschaftlichen Umfeld dürften die Einzelhandelsumsätze noch genauer beleuchtet werden", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der deutsche Einzelhandel verzeichnete derweil im Oktober deutlich geringere Umsätze als erwartet.

"Die gute Stimmung an den Börsen ist aber erst mal dahin", erklärte Altmann. "Es bleibt unklar, welche Chancen der Phase-1-Handelsdeal nach der Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze hat." US-Präsident Donald Trump hatte die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong kürzlich in Kraft gesetzt. China empfindet sie als Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte mit "entschiedenen Gegenmassnahmen".

WALL STREET

Nachdem die Wall Street am Mittwoch neue Rekorde verzeichnete, ruht der Handel am Donnerstag.

Der Dow Jones begann den Mittwoch mit einem leichten Zuschlag und notierte auch anschliessend im Plus. Er verabschiedete sich 0,16 Prozent fester bei 28'165,83 Punkten in Feiertag. Zwischenzeitlich markierte er ein neues Rekordhoch. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsbeginn einen kleinen Gewinn aus und blieb dieser Tendenz auch im Anschluss treu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 8'705,18 Zählern. Er markierte bei im Verlauf ebenfalls ein neues Allzeithoch. Auch der S&P 500 legte nochmal mit einem neuen Rekord nach.

Vor dem Feiertag "Thanksgiving" hatten die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial, der zunächst kaum vom Fleck gekommen war, kletterte am Mittwoch im Handelsverlauf in Richtung 28'200 Punkte. Nach wie vor erwarten die Anleger die Bekanntgabe eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China. Diese Hoffnung treibt die Börsenrally bereits seit geraumer Zeit an. Genährt wird sie dabei stets aufs Neue von den zwei weltgrössten Volkswirtschaften, die stetig häppchenweise Informationen zum Stand der Gespräche in die Märkte sickern lassen.

Die am Mittwoch veröffentlichten uneinheitlich ausgefallenen zahlreichen Wirtschaftsdaten fanden wenig Beachtung, auch wenn so manche allmählich die Folgen des Streits widerspiegeln. Dem Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank wurde ebenfalls nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Vor dem anstehenden Feiertag und dem verkürzten Handel am Freitag haben sich bereits vermehrt Anleger in ein verlängertes Wochenende verabschiedet.

ASIEN

Am Freitag tendieren die Märkte in Asien schwächer.

Der Nikkei in Japan verbucht gegen 07:00 MEZ ein Minus von 0,48 Prozent auf 23'297,65 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,97 Prozent auf 2'861,67 Punkte ab. In Hongkong geht es derweil noch deutlicher bergab: Der Hang Seng verliert 2,13 Prozent auf 26'320,74 Einheiten.

Stimmungswechsel an den asiatischen Aktienmärkten: Nachdem sie zuletzt von der Zuversicht der Akteure nach oben tendierten, dass es im US-chinesischen Handelsstreit irgendeine Art Einigung geben werde, dominiert zum Wochenausklang eher das Gegenteil, nämlich die Sorge vor einer Eskalation. Hintergrund ist, dass es weiter keine Fortschritte gibt und die Beziehung dadurch verkompliziert wird, dass die USA Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebwegung in Hongkong beschlossen haben. Peking reagierte darauf scharf mit der Forderung, dies zurückzunehmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires