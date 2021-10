SMI und DAX mit Abgaben erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Am Freitag stehen die Zeichen am heimischen Markt auf fallenden Kursen.

Der SMI wird vorbörslich um 0,59 Prozent leichter bei 12'082 Punkten indiziert. Am Donnerstag ging er schlussendlich 0,54 Prozent fester bei 12'153,10 Punkten aus der Sitzung.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten zum Handelsschluss am Vortag 0,48 Prozent höher bei 1'974,42 Zählern respektive 0,57 Prozent stärker bei 15'653,38 Einheiten.

Die Börsen dürften mit Abgaben in den Handel am Freitag starten. Etwas belastend wirken die nachbörslichen Geschäftszahlen bzw. Ausblicke der Technologiegiganten Amazon und Apple. Diese fielen unter den Erwartungen aus - beide Konzern litten unter Problemen mit der Lieferketten. Gerade die bislang überraschend gut verlaufende Berichtssaison war zuletzt einer der Haupttreiber an den Börsen. Die Enttäuschung durch Apple und Amazon könnte nun für etwas Ernüchterung sorgen.

Nach der EZB-Sitzung am Vortag richten sich nun die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Analysten gehen davon aus, dass die schwächeren US-BIP-Daten für das dritte Quartal die Währungshüter nicht davon abhalten dürften, eine Reduzierung der Wertpapierkäufe bekannt zu geben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte den Freitagshandel tiefer beginnen.

Der DAX verliert vorbörslich 0,67 Prozent auf 15'591 Punkte. Am Vortag standen Abschläge von 0,05 Prozent auf 15'698,15 Punkte an der DAX-Tafel.

Nach rund einem Prozent Zuwachs im bisherigen Wochenverlauf dürfte der DAX am Freitag etwas schwächer starten. Er kommt damit auf dem höchsten Niveau seit einem Monat zunächst nicht weiter. "Amazon und Apple sind die gefürchtete Belastung aus der Berichtssaison, die das Potenzial hat, den Markt deutlich einzubremsen", kommentierte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Für beide Anlegerlieblinge ging es nach ihren Quartalsberichten nachbörslich bergab. Apple kosteten insbesondere die Engpässe in der Chip-Versorgung Milliarden. Amazon wuchs weniger als gedacht und sendete auch für das so wichtige Weihnachtsgeschäft eher maue Signale.

Die Enttäuschungen bei diesen "US Big Techs" machten einen neuen Anlauf auf das zuletzt wieder ins Visier gerückte Rekordhoch bei 16 030 Punkten "weder wahrscheinlich noch einfach", so Altmann weiter. Gute Nachrichten sieht er dagegen aus China: Nachdem der massiv verschuldete Immobilienkonzern Evergrande Zinszahlungsverpflichtungen nachkam, sei eine ungeordnete Pleite immer unwahrscheinlicher.

WALL STREET

An den US-Börsen wurde am Donnerstag ein freundlicher Handel beobachtet.

Der Dow Jones legte im Donnerstagshandel 0,67 Prozent auf 35'730,22 Punkte zu. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es daneben 1,39 Prozent höher auf 15'448,12 Indexpunkte.

Die bereits vor Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten belasteten das Sentiment nicht. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich langsamer gewachsen als am Markt erwartet wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um lediglich 2,0 Prozent. Ökonomen hatten hingegen 2,8 Prozent prognostiziert. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum noch bei revidiert 6,7 Prozent gelegen. Die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sind indessen besser als erwartet ausgefallen. Dass die Europäische Zentralbank wie erwartet die Leitzinsen sowie den Zins- und Forward-Guidance bestätigt hat, gibt keine Impulse.

"Die Marktteilnehmer schauen wieder auf das prall gefüllte Horn an Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect. Dabei sollten die Börsenschwergewichte Apple und Amazon, die ihre Kennziffern nach Handelsschluss präsentieren, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "Die Signalwirkung für die Aktienmärkte insgesamt sollte nicht unterschätzt werden", so Lipkow.

ASIEN

Die Märkte in Asien finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 8:10 Uhr unserer Zeit um 0,23 Prozent höher bei 28'887 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,69 Prozent auf 3'543 Einheiten hinzu.

Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil hingegen 0,54 Prozent auf 25'418 Zähler.

Ein bitterer Beigeschmack wegen schwächer als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen der US-Technologiegiganten verdirbt Anlegern den Appetit. Im übrigen bleibt das Dauerthema Inflation präsent, zumal an den Märkten Ungewissheit über die Reaktion der Notenbanken vorherrscht.

Am Hongkonger Markt setzt sich die jüngste verhaltene Tendenz mit kleinen Verlusten fort. Schwache Ergebniszahlen von Versicherern führen die Werte der Branche nach unten. KGI Securities rechnet mit einem Handel innerhalb der jüngsten Spanne, weil Investoren in Ermangelung an Impulsen an der Seitenlinie verharrten.

Im Fokus steht auch weiterhin der Immobilienkonzern Evergande, dessen Aktie in Hongkong nachgibt, obwohl er eine weitere überfällige Zahlung geleistet hat. Laut IG könnte dies etwas Vertrauen zurückbringen und Zeit erkaufen für die nötige Restrukturierung, die in Form von Anlage-Verkäufen erfolgen könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires