Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigte sich am Montag mit einem Zuschlag.

Der Leitindex SMI war wenig bewegt in den Tag gestartet, konnte im Verlauf dann jedoch hinzugewinnen. Er beendete den Handel mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 10'231,80 Zählern. Bei 10'254,64 markierte er zwischenzeitlich gar ein neues Allzeithoch.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI tendierten ebenfalls höher. Der SLI schloss 0,5 Prozent fester bei 1'571,69 Punkten, während der SPI letztlich 0,31 Prozent auf 12'344,53 Einheiten zulegte.

Nach dem Rekordgipfel am Freitag hat der Schweizer Leitindex SMI am Montag noch mehr Höhenluft geschnuppert. Zur weiter guten Stimmung trugen positive Signale von den US-chinesischen Verhandlungen ebenso bei wie die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch erneut die Zinsen senken wird. Tendenziell positiv kam auch an, dass die EU der Verschiebung des Brexit-Termins bis längstens 31. Januar zugestimmt hat. Damit ist auch die letzte Restunsicherheit eines harten Brexit am 31. Oktober vom Tisch.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Montag ein Plus.

Der DAX war wenig bewegt in den Tag gestartet, konnte im Verlauf dann jedoch zulegen. Er schloss 0,37 Prozent höher bei 12'942,31 Punkten.

Der DAX markierte im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 12'977,18 Punkten. Laut Marktanalysten könnte er nun die runde Marke von 13'000 Punkten ins Visier nehmen. "Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn", gab Martin Chmaj von GKFX zu bedenken. Gewinnmitnahmen würden wahrscheinlicher.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen. Insbesondere die Signale der US-Notenbank Fed am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten Beobachtern erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende oder ob es doch eher ein echter "Zinssenkungs-Zyklus" werde, so die Analysten.

An der deutschen Berichtsfront blieb das Nachrichtenaufkommen zu Wochenbeginn noch übersichtlich. Den Auftakt in den hiesigen Zahlenreigen eröffnete der Kunststoffspezialist Covestro.

WALL STREET

Anleger greifen an der Wall Street zum Wochenstart zu.

Der Dow Jones ging bereits höher in den Tag und baute die Gewinne weiter aus. Der US-amerikanische Leitindex schaffte den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten. Letztlich gewann er 0,49 Prozent auf 27'090,72 Einheiten. Der NASDAQ Composite bewegte sich auch auf grünem Terrain. Er lag zum Handelsende 1,01 Prozent höher bei 8'325,99 Zählern. Daneben erhielt der S&P 500 deutlichen Auftrieb und erklomm ein neues Rekordhoch bei 3'044,08 Einheiten.

Die US-Börsen haben sich am Montag wieder mehrheitlich zu Rekorden aufgeschwungen. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang es immerhin, erneut die Hürde von 27'000 Punkten zu überwinden. Auftrieb gaben Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Donald Trump hatte vor Journalisten gesagt: "Wir sind dem Zeitplan voraus." Das stimmte die Anleger optimistisch.

Neben Trumps Kommentar zum Verlauf der Gespräche mit China stehen im Wochenverlauf weitere wichtige Neuigkeiten an. Neben der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison und zahlreichen Konjunkturdaten wird die US-Notenbank in den Blick rücken. Am Mittwoch dürfte die Fed die nächste Zinssenkung bekanntgeben, wie mehrheitlich gehofft wird.

ASIEN

Asiens Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Japan geht es für den Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,43 Prozent nach oben auf 22'966,46 Punkte.

Der Shanghai Composite dagegen verliert 0,56 Prozent auf 2'963,46 Zähler. Parallel gibt der Hang Seng in Hongkong 0,47 Prozent auf 26'765,34 Einheiten ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires