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Geändert am: 29.09.2026 07:09:33

Steigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich leichte Gewinne. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften auch am Dienstag verhalten positiv bleiben.

Der SMI wird vorbörslich mit leichten Gewinnen gesehen, nachem er zum Wochenstart 0,27 Prozent höher bei 13'942,91 Punkten in den Feierabend gegangen war.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie bereits stärker in den Handel gingen. Sie schlossen den Tag 0,27 Prozent fester bei 19'758,71 Zählern bzw. 0,43 Prozent höher bei 2'246,86 Punkten ab.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt aber voraussichtlich ohne Schwung. Wieder steigende Ölpreise dürften sich als Belastungsfaktor erweisen, zudem kommt erneut Druck von der KI-Front.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Montag zurück.

Zu Beginn notierte der DAX minimal stärker. Im weiteren Verlauf konnte der deutsche Leitindex leicht in die Gewinnzone klettern, fiel zwischenzeitlich jedoch immer wieder an die Nulllinie zurück. Er beendete die Sitzung 0,13 Prozent tiefer bei 25'374,42 Zählern.

Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf Ölpreise und Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche das bestimmende Börsenthema. Das Signal, dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hielt die Geduld der Anleger am Montag wohl noch etwas aufrecht.

Zwei regionale Quellen rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran, berichtete das Nachrichtenportal "Axios". Die Stimmung blieb aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Die Ölpreise legten über das Wochenende wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Strasse von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte.

Laut den Experten der Landesbank Helaba bleibt abzuwarten, ob es in der neuen Woche für den DAX die nötigen Impulse für einen Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich geben wird. Der Index pendelt seit fast drei Wochen zwischen den 21- und 100-Tage-Linien, die als kurz- bis mittelfristige Indikatoren beliebt sind. "Es müsste vermutlich eine Entspannung bei Energiepreisen und Renditen einsetzen, um mehr Potenzial auf der Oberseite zu eröffnen", hiess es am Morgen im Tagesausblick der Hessisch-Thüringischen Landesbank.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich am Montag verschreckt.

Der Dow Jones verlor zum Handelsstart leicht und schwächelte auch im Anschluss. Sein Schlussstand: 51'481,72 Punkte (-0,67 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso leichter und sank auch anschliessend. Schlussendlich war hier ein Minus von 0,92 Prozent bei 26'820,38 Punkten zu beobachten.

Mit Abgaben startete die Wall Street in die neue Handelswoche. Im Iran-Krieg stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. So hat US-Präsident Donald Trump den Vorschlag des Irans für einen siebentägigen Waffenstillstand abgelehnt. Er habe Beratern erklärt, dass er nach den Zwischenwahlen im November mit einer Wiederaufnahme der Bombardierungen des Irans rechne, sagten US-Beamte. Mit Teherans Vorschlag wären im Gegenzug für die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen die Strasse von Hormus wieder geöffnet und die Atomgespräche wieder aufgenommen worden. Friedensvermittler drängen derweil den Iran zu einem Zugeständnis in seinem Atomprogramm, um die Waffenstillstandsgespräche mit den USA wiederzubeleben.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Dienstag schwächer.

In Tokio rutscht der Nikkei 225 zeitweise 1,35 Prozent auf 64'987,98 Punkte ab.

Unentschlossen zeigt sich der Markt auf dem chinesichen Festland, dort pendelt der Shanghai Composite bei 3'826,51 Punkten um die Nulllinie.

Schwächer präsentiert sich unterdessen die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng zeitweise 0,63 Prozent auf 24'486,52 Punkte abwärts geht.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag auf breiter Front nachgegeben. Kräftig steigende Anleiherenditen und höhere Ölpreise dämpften die Risikobereitschaft der Anleger. Zugleich richtete sich der Blick auf die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia im Tagesverlauf, bei der die Märkte mit einer weiteren Anhebung rechnen. Belastend wirkten auch die Vorgaben aus den USA: Nachdem alle drei grossen Indizes an der Wall Street am Vorabend leicht nachgegeben hatten, notierten auch die US-Futures im asiatischen Handel im Minus.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war über Nacht auf mehr als 5,27 Prozent geklettert und erreichte damit den höchsten Stand seit 19 Jahren. Die Rendite der zweijährigen Papiere näherte sich der Marke von 5 Prozent, da Händler verstärkt auf weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve bis Mitte kommenden Jahres setzten. Höhere Renditen erhöhen den Abzinsungssatz für Aktien und verteuern die Finanzierung für Staaten und Unternehmen, was vor allem wachstumsstarke Technologiewerte unter Druck setzt. Die Ölpreise verstärkten die Inflationssorgen zusätzlich. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich auf rund 107 US-Dollar je Barrel, da bei den Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie um eine Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus kein klarer Durchbruch in Sicht war.

Technologiewerte blieben ebenfalls unter Druck. Anzeichen für ein langsameres Entwicklungstempo bei der Künstlichen Intelligenz nährten Zweifel an den enormen Investitionen, auf denen der Sektor fusst. Wie das Wall Street Journal am Montag berichtete, hat OpenAI die Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation, GPT-6.1 Astra, abgesagt, nachdem es interne Sicherheitsprüfungen nicht bestanden hatte. Zuvor war bekannt geworden, dass OpenAI Training, Evaluierung und Inferenz mit Werkzeugnutzung bei einigen seiner leistungsfähigsten Modelle ausgesetzt hat, um die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Darüber hinaus verarbeiteten die Anleger den IPO-Prospekt von Anthropic, der ein eindrückliches Bild vom Ausmass und den Kosten des KI-Booms zeichnete.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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