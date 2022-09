SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Dem Schweizer Aktienmarkt scheint am Donnerstag nach seinem jüngsten Stabilisierungsversuch die Puste auszugehen.

SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Die Nebenwerteindizes präsentierten sich am Mittwoch wechselhaft, nachdem sie zum Start noch tiefer notierten. Der SPI beendete den Handel 0,56 Prozent im Plus bei 13'077,97 Zählern. Der SLI gewann letztendlich 0,57 Prozent auf 1'531,85 Einheiten.

Dabei sorgen die Übersee-Börsen an sich für einen positiven Rückenwind. Die Wall Street hat zur Wochenmitte nach Handelsschluss in Europa noch weiter zugelegt und die Börsen Asiens haben am Morgen den Staffelstab übernommen.

Auslöser für die zuletzt etwas aufgehellte Stimmung ist eine Erholung der Anleihenmärkte nach Interventionen der britischen Notenbank. Einige Händler sehen dies als ein zaghaftes Zeichen, dass die Zentralbanken in den nächsten Wochen kapitulieren und von ihrem Zins-Kurs abweichen könnten. Andere Börsianer verweisen auf den stark überverkauften Markt. Allerdings sollte all dies nicht über die nach wie vor bestehenden Probleme wie den Ukraine-Krieg und die anhaltenden Rezessionsängste hinwegtäuschen, mahnen die vorsichtigeren Akteure.

Der DAX dürfte am Donnerstag ohne grosse Ausschläge in den Tag starten.

Der DAX tendiert vorbörslich um die Nulllinie.

Am Vortag ist der Leitindex noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, als der Rückschlag unter die 12'000-Punkte-Marke nicht von Dauer war. Nun könnte das Aufbäumen, das am Mittwochnachmittag begonnen hat, vorerst weiter gehen. Die Vorgaben sind positiv: An den US-Börsen sind die wichtigsten Indizes fast am Tageshoch aus dem Handel gegangen und der Handel in Asien nahm dieses Momentum auf. In New York vollzogen die Finanzmärkte eine Gegenbewegung auch bei anderen Anlageklassen, nachdem die Bank of England angekündigt hat, aufgrund von Marktstörungen bis Mitte Oktober langlaufende Staatsanleihen zu kaufen.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones begann die Sitzung nur etwas fester und stieg im Anschluss jedoch deutlich an. Er beendete den Handel letztlich mit einem Plus von 1,88 Prozent bei 29'683,74 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel derweil anfänglich noch zurück, konnte anschliessend jedoch in die Gewinnzone vorrücken. Letztlich stieg er 2,05 Prozent auf 11'051,64 Zähler.

Eine Entspannung am US-Anleihemarkt hat am Mittwoch für eine merkliche Erholung an der Wall Street gesorgt. Die jüngsten Konjunktursorgen gerieten dies- und jenseits des Atlantiks in den Hintergrund, nachdem sich die britische Notenbank gegen den zuletzt drastischen Zinsanstieg am heimischen Kapitalmarkt gestemmt hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stoppte damit seine jüngste Talfahrt und zog an. Auch andere wichtige Börsenbarometer legten deutlich zu.

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen am Donnerstag Gewinne.

Der Nikkei in Japan notiert gegen 07:00 MESZ 0,84 Prozent höher bei 26'393,74 Punkten.

Für den Shanghai Composite geht es derweil 0,27 Prozent auf 3'053,33 Zähler hoch. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,25 Prozent auf 17'466,89 Einheiten hinzu.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag, als es vor allem an den technologielastigeren Märkten wie Hongkong merklich nach unten ging, starten die asiatischen Börsen am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires