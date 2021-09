Indizes in Asien sacken ab

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich leichter.

Der SMI startete etwas tiefer, fiel anschliessend aber weiter zurück. Letztendlich verliess er das Schweizer Börsenparkett 1,76 Prozent schwächer bei 11'485,58 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich nach einem verlustreichen Start auf rotem Terrain. Sie gaben zum Handelsende um 2,08 Prozent auf 1'876,56 Zähler bzw. 1,75 Prozent auf 14'889,86 Einheiten nach.

Am Schweizer Aktienmarkt setzte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen am Dienstag mit beschleunigtem Tempo fort. Seit seinem Hoch im August bei 12'573 Punkten steht für den SMI damit ein Minus von mehr als 1'000 Zählern zu Buche. Die letzten vier Handelswochen hat der Index denn auch allesamt mit Abgaben beendet. Entsprechend angeschlagen war auch das charttechnische Bild für den hiesigen Markt.

Als Auslöser für den aktuellen Abverkauf nannten Marktteilnehmer vor allem den jüngsten Zinsanstieg in den USA. Dort hatten die Renditen der 10-jährigen US-Bonds zuletzt die Marke von 1,5 Prozent geknackt und waren damit auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Das wirkte sich oft eher dämpfend auf Technologieaktien aus. Gleichzeitig zogen auch die Ölpreise weiter an. So kostete etwa die Sorte Brent erstmals seit drei Jahren mehr als 80 US-Dollar je Fass. Und auch andere Brennstoffe verbuchten Preisanstiege, was wiederum die Sorgen vor einer steigenden Inflation befeuerte. Darüber hinaus blieb die Lage um den chinesischen Bauträger Evergrande mit Risiken behaftet und die möglichen Auswirkungen waren schwer abschätzbar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag deutlich schwächer.

Der DAX begann den Dienstagshandel etwas schwächer. Im weiteren Verlauf baute er seine Verluste deutlich aus und ging schliesslich 2,09 Prozent tiefer bei 15'248,56 Punkten in den Feierabend.

Ein Cocktail aus Inflationsangst, drohender geldpolitischer Straffungen und einer ausgeprägten Schwäche im Technologiesektor lastete erheblich auf den Kursen.

Obwohl die Währungshüter die steigende Inflation als vorübergehendes Phänomen betrachten, nimmt aus Sicht von Michael Hewson von CMC Markets doch ihre Besorgnis zu. So habe Fed-Chef Powell in einer vorab vorbereiteten Bemerkung für einen Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats mögliche Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen, sollte der Preisauftrieb nachhaltiger sein als gedacht. Auch der starke Renditeanstieg an den Anleihemärkten deutete laut Beobachtern darauf hin, dass der Markt sich auf eine Zinsanhebung einstellt.

WALL STREET

Am Dienstag war an den US-Börsen ein äusserst schwacher Handel zu beobachten.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete etwas schwächer, grub sich immer tiefer ins Minus. Schliesslich stand ein Abschlag von 1,63 Prozent auf 34'299,99 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start schon deutlicher in der Verlustzone und baute seine Abschläge ebenfalls aus. Schliesslich beendete er die Sitzung 2,83 Prozent niedriger bei 14'546,68 Einheiten.

Weiter steigende Anleiherenditen belasteten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 1,53 Prozent und legte damit bereits den sechsten Handelstag in Folge zu. Am Vortag waren es 1,48 Prozent. Es war der höchste Stand seit rund drei Monaten. Auslöser ist die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik, nicht nur durch die US-Notenbank.

"Die Menschen erkennen oder erinnern sich zumindest daran, dass die Notenbanken die Zinsen anheben müssen", sagte Altaf Kassam, Leiter Anlagestrategie von State Street Global Advisors in Europa. "Der Patient hat sich daran gewöhnt, all diese Medikamente zu bekommen, aber bald werden sie reduziert werden müssen." Die weiter steigenden Energiepreise belasteten zusätzlich und verstärken die Besorgnis über einen wachsenden Inflationsdruck.

Für Belastung sorgte auch, dass sich weiterhin keine Einigung auf einen Haushalt in den USA abzeichnet. Der US-Senat stimmte am Montagabend gegen einen Entwurf der Demokraten für einen Übergangshaushalt und die damit verbundene Aussetzung der Schuldenobergrenze. Ohne eine Erhöhung oder Aussetzung der Obergrenze droht im Oktober die Zahlungsunfähigkeit, warnte das Finanzministerium. Nach Worten von US-Finanzministerin Janet Yellen könnte das zu einer "historischen Finanzkrise" und einer "wirtschaftlichen Katastrophe" führen. In der Nacht zum Freitag endet das Haushaltsjahr, bis dahin muss eine Einigung erzielt werden.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den wichtigsten asiatischen Märkten teils steil bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei bricht gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 2,36 Prozent auf 29'472 Zähler ein.

Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,79 Prozent nach unten auf 3'538 Einheiten. Der Hang Seng muss derweil bei 24'390 Punkten einen Abschlag von 0,45 Prozent hinnehmen.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Dort hatten vor allem steigende Anleiherenditen die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst. Hintergrund war die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik, genährt von Aussagen einiger US-Notenbanker. Dazu kommt, dass der Streit um die Schuldenobergrenze der USA immer noch nicht beigelegt ist. Am Dienstag stimmte der US-Senat gegen den Entwurf für einen Übergangshaushalt. Damit droht mit Ablauf des Haushaltsjahrs in der Nacht zum Freitag eine Stilllegung von Bundesbehörden.

In Asien lastet derweil zusätzlich die Krise um den von Zahlungsausfall bedrohten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande auf der Stimmung. Am heutigen Mittwoch müsste das Unternehmen eine Kuponzahlung leisten. Es scheint fraglich, ob Evergrande dazu in der Lage ist, nachdem das Unternehmen eine am vergangenen Donnerstag fällige Zahlung nicht tätigen konnte. Anleger wetten jedoch darauf, dass der Konzern doch noch gerettet wird. Das Unternehmen hat am Mittwoch mitgeteilt, dass es seine Beteiligung an der Shengjing Bank im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an einen staatlichen Vermögensverwalter beabsichtige. Damit dürfte sich der Schuldenberg ein klein wenig verringern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires