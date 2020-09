Erholung abgebrochen: SMI und DAX im Minus -- Asiatische Börsen überwiegend im Plus

Der heimische Markt zeigt sich im Dienstagshandel schwächer, auch der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Fernost können am Dienstag überwiegend Gewinne verbuchen, lediglich in Hongkong geht es abwärts. An den US-Börsen ging es zum Wochenbeginn aufwärts.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer.

Der Leitindex SMI begann den Handel 0,41 Prozent tiefer bei 10'266,48 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf schwach.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI müssen ebenfalls Abgaben verzeichnen. Der SLI hatte zuvor bei 1'557,13 Einheiten um 0,38 Prozent schwächer eröffnet, der SPI war bei 12'796,52 Zählern um 0,3 Prozent tiefer in den Dienstagshandel eingestiegen.

Damit kommt es nach dem starken Einstieg in die Woche vom Montag bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Die Vorgaben aus den USA sind nach der Vorstellung eines grossen Corona-Konjunkturpakets für die USA durch die Demokraten zwar stark. Hierzulande wird aber auch gewarnt, dass dieses noch einige Hürden nehmen müsse. Das erste von drei TV-Duellen der Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden, welches in der Nacht auf Mittwoch über die Bühne geht, sorge bei den Investoren einerseits für Hoffnungen, andererseits aber auch für Unsicherheiten und damit für eine gewisse Zurückhaltung, hiess es in Marktkreisen.

In den Vordergrund rückt aber auch wieder das Thema Brexit, denn am heutigen Dienstag beginnt eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen mit der EU. In einem Kommentar der UBS heisst es, dass die Volatilität kurzfristig wohl hoch bleiben dürfte, dass mittelfristig ein Erfolg bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff kombiniert mit einem neuem fiskalischen Stimulus in den USA sowie mit der Unterstützung durch die lockere Geldpolitik die Aktienmärkte mittelfristig weiter nach oben treibe könnte.

Der deutsche Leitindex gibt im Dienstagshandel nach.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust von 0,41 Prozent bei 12'817,79 Punkten und rutscht nun etwas weiter ab.

Experten erwarten dennoch, dass es im Handelsverlauf noch nach oben gehen könnte. "Der DAX ist auf dem Weg in Richtung 13'000 Punkte", hiess es am Morgen von der Bank Donner & Reuschel. Mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent war der deutsche Leitindex in die neue Börsenwoche gegangen. Experte Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets wies mit Blick auf die Corona-Krise darauf hin, "dass es für die Wirtschaft nicht so schlimm gekommen ist wie noch vor einigen Monaten gedacht". Börsianer honorierten das mit steigenden Kursen.

Stärker in den Fokus der Investoren könnte der Brexit rücken. An diesem Dienstag beginnt eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Die EU hat London eine Frist bis zum 30. September gesetzt, die Pläne für eine Aushebelung von Teilen des 2019 ausgehandelten und bereits gültigen EU-Austrittsabkommens zurückzuziehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag deutlich aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,69 Prozent auf 27'362,14 Punkte und stieg auch anschliessend weiter. Letztlich ging es 1,51 Prozent höher auf 27'585,64 Zähler. Der NASDAQ Composite startete daneben 1,57 Prozent stärker bei 11'084,38 Zählern und verblieb auch weiterhin in der Gewinnzone. Er ging mit einem Plus von 1,87 Prozent bei 11'117,53 Einheiten aus dem Handel.

Händler schrieben die positive Tendenz vor allem Gelegenheitskäufen zu, nachdem der September den Börsen unterm Strich Verluste gebracht hat. Zentrale Themen an der Wall Street seien nach wie vor die anstehende Präsidentschaftswahl, die steigende Zahl an Corona-Infektionen, die holprige Erholung der Wirtschaft und die Spannungen zwischen Washington und Peking.

Die Marktteilnehmer positionierten sich für eine längere Phase hoher Volatilität, die möglicherweise über den Wahltag in den USA hinaus andauern könnte, hiess es aus dem Handel. Denn es gebe Befürchtungen, dass bis in den Dezember hinein kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen werde. US-Präsident Donald Trump hat die Märkte mit der mehrfach wiederholten, aber nicht durch Beweise untermauerten Behauptung verunsichert, die Briefwahl werde zu Wahlbetrug in grossem Stil zugunsten der Demokraten führen. Beobachter verweisen daneben auf Äusserungen des Präsidenten, die nahelegten, dass er im Fall seiner Niederlage einer friedlichen Machtübergabe nicht zustimmen werde.

ASIEN

Nach dem freundlichen Wochenstart an den asiatischen Aktienmärkten legen dort die Kurse am Dienstag überwiegend weiter zu.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei zur Schlussglocke um 0,12 Prozent höher bei 23'539,10 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite bei 3'224,36 Punkten mit einem Plus von 0,21 Prozent. In Hongkong sind die Verkäufer hingegen in der Überzahl: Der Hang Seng verliert gegen 9:30 Uhr unserer Zeit 0,86 Prozent auf 23'275 Einheiten.

Unterstützung kommt von der Wall Street und aus Europa, wo es am Montag teils sehr kräftig nach oben gegangen war. Für positive Impulse sorgten unter anderem die weiter auf dem Tisch liegenden Pläne der US-Demokraten für ein weiteres Ausgabenprogramm zur Stimulierung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise, wie auch EZB-Präsidenten Christine Lagarde mit der Aussage, dass die EZB weiter bereitstehe, nötigenfalls für weitere Stimuli zu sorgen.

Trotz des positiven Momentums in Schanghai warnen Händler dort, dass dieses wohl kurzlebig sein dürfte, zum einen wegen der ab Donnerstag beginnenden siebentägigen Feiertagspause in China, zum anderen, weil die Präsidentenwahl in den USA im November Unwägbarkeiten mit sich bringe. Für Zuversicht sorgten zuletzt im August stark ausgefallene Gewinne der chinesischen Industrie, die auf eine sich weiter erholende Wirtschaft hindeuten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires